Târgul iconarilor şi al meşterilor cruceri, de vineri până duminică, la Muzeul Ţăranului

O nouă ediţie a Târgului iconarilor şi al meşterilor cruceri va avea loc, de vineri până duminică, în curtea interioară şi sala Acvariu de la Muzeul Naţional al Ţăranului Român (MNŢR).



Evenimentul îşi propune să redescopere şi să recupereze frumuseţea icoanei, evitând expresiile kitsch şi serializările industriale pentru scopuri comerciale, arată organizatorii.



"Muzeul Naţional al Ţăranului Român continuă tradiţia celebrării uneia dintre cele mai importante sărbători ale Ortodoxiei - Înălţarea Sfintei Cruci -, printr-o nouă serie de întâlniri cu artişti şi meşteri iconari, care are loc, în fiecare an, în preajma zilei de 14 septembrie, în cadrul Târgului iconarilor şi al meşterilor cruceri. Anul acesta vă aşteptăm în perioada 14 - 16 septembrie, între orele 10,00 şi 18,00", informează MNŢR.



Potrivit sursei citate, participarea unor iconari demult consacraţi în cadrul târgurilor MŢR şi prezenţi în colecţii particulare şi muzeale, cât şi a unor iconari nou descoperiţi asigură, ca şi anii trecuţi, calitatea şi valoarea viziunii lor asupra meşteşugului.



"Structura târgului rămâne, ca întotdeauna, mai aproape de atmosfera unei sărbători, celebrând prin prăznicare, sfinţi protectori, heruvimi şi Crucea în variante neîmpuţinate, toate zugrăvite şi închipuite pe icoane pe sticlă, icoane pe lemn, icoane de vatră, cruciţe, cruci de mână, pristolnice, miniaturi religioase, izvoade, pecetare, mozaicuri, obiecte şi lucrări care se înscriu în teritoriul artei sacre. Adăugăm acestora pânzături ştergare, scoarţe, aduse în târg de colaboratorii noştri mai vechi şi mai noi", arată organizatorii.



Intrate deja în obişnuitul târgului, atelierele de pictură pe sticlă şi lemn, dar şi cel de însemnat şi încrustat cruci vor fi prezente în acest an cu tehnici şi teme prin care copiii, dar şi adulţii "sunt invitaţi să descopere cum desenau iconarii vechi izvoadele şi zugrăveau sfinţii şi îngerii, pictând pe dosul sticlei sau pe lemn grunduit, cum se însemnează şi se încrustează pristolnicele şi icoanele de vatră, în cadrul unor întâlniri cu câţiva dintre iconarii şi crucerii al căror meşteşug prezintă atât o raportare adecvată la canon, cât şi o sursă de inspiraţie pentru noi creaţii".



De asemenea, ca o întregire a discursului dedicat icoanei, organizatorii invită publicul să viziteze expoziţia Colecţia Muşat: o geografie spirituală a icoanei pe sticlă transilvănene, deschisă în această perioadă la Sala Foaier.



De la târg nu vor lipsi "ceaiurile de leac, cozonacii, dulceţurile, mierea, prăjiturile de casă şi zacusca".



Intrarea este liberă. AGERPRES