Titlul de cetăţean de onoare al Capitalei, conferit Maiei Morgenstern şi lui Ivan Patzaichin

DIANA OROS

Titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti va fi conferit Maiei Morgenstern, precum şi lui Ivan Patzaichin, conform unor proiecte de hotărâre adoptate joi de Consiliul General al Capitalei.



Maia Morgenstern este cunoscută publicului român mai ales pentru rolurile din filmele "Balanţa", "Cel mai iubit dintre pământeni" şi "Patimile lui Hristos", reiese din raportul de specialitate. Printre rolurile notabile pe scena de teatru se numără Lola Lola din "Îngerul albastru" sau Kathleen Hogan în "Park Your Car in Harvard Yard".



"Emilia-Maia-Ninel-Morgenstern s-a năcut în Bucureşti într-o familie evreiască. A studiat la Academia de Teatru şi Film între 1981 şi 1985, iar apoi a jucat la Teatrul Tineretului din Piata Neamţ, până în 1988. A apărut apoi pe scena Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti, după care s-a alăturat trupei de la Teatrul Naţional Ion Luca Caragiale. Din 2010 este numită ambasador pentru Alianţa Civilizaţiilor în România", se arată în expunerea de motive, semnată de primarul general, Gabriela Firea.



Potrivit aceleiaşi surse, în acest an, preşedintele României a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti, al cărui manager este Maia Morgenstern. De asemenea, Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer a fost conferit Maiei Morgenstern.



Conform expunerii de motive care însoţeşte cel de-ai doilea proiect, sportivul Ivan Patzaichin a participat la cinci ediţii ale Jocurilor Olimpice de Vară: Mexico 1968, Munchen 1972, Montreal 1976, Moscova 1980 şi Los Angeles 1984. La cele cinci ediţii a cucerit patru medalii de aur şi trei de argint. De asemenea, a câştigat 22 de titluri la 11 ediţii ale campionatelor mondiale.



În anul 1982 a fost declarat maestru internaţional al sportului, iar din 1991 a devenit antrenor emerit. În anul 1990 i s-a decernat din partea Comitetului Olimpic Internaţional cea mai înaltă distincţie a acestui for, respectiv Ordinul Olimpic Colanul de Platină, fiind al treilea sportiv român deţinător al acestui ordin. În 2010 a fost distins cu decoraţia regală "Nihil Sine Deo", primită prin ordinul Regelui Mihai I.



Acordarea titlului reprezintă o recompensă simbolică şi nu are implicaţii la bugetul local. AGERPRES