Tragedie în Bihor: O fetiţă de şapte ani a murit în curtea şcolii, după ce a fost lovită în cap de o poartă de fotbal

O fetiţă de şapte ani, din satul Crânceşti, comuna Dobreşti, a murit în curtea şcolii din localitate în urma unui traumatism cranio-cerebral, după ce i-a căzut în cap o poartă de fotbal care nu era asigurată.



Procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în acest caz.



Fetiţa în clasa întâi se juca miercuri seara în curtea şcolii din Crânceşti, în jurul orei 19,00, împreună cu alţi copii care participau la un curs de dans organizat în incinta instituţiei de învăţământ.



Primii care au intervenit au fost medicul şi asistentul de la centrul de permanenţă din localitate, care au început manevrele de resuscitare înainte de sosirea echipajelor medicale de urgenţă.



Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Crişana, Camelia Roşca, la faţa locului a fost mobilizat un echipaj de pompieri paramedici din cadrul Secţiei de Pompieri Beiuş, care au ajuns la locul producerii incidentului şi au continuat manevrele de resuscitare. A mai fost mobilizat echipajul de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SMURD Oradea.



Însă, în ciuda eforturilor salvatorilor, după mai bine de 80 de minute în care au încercat să o resusciteze, fetiţa a fost declarată decedată.



Poliţiştii coordonaţi de un procuror au demarat o anchetă.



"Poliţiştii Secţiei nr. 2 de Poliţie Rurală Beiuş continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment", a declarat comisarul şef Alina Fărcuţa, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor.



Potrivit primarului comunei Dobreşti, Nicolae Neag, porţile de fotbal au fost duse în curtea unităţii de învăţământ de către angajaţii primăriei, dar autorităţile nu ştiu cine le-a ridicat fără ca acestea să fie asigurate în vreun fel.



"Porţile au fost iniţial pe un teren sintetic, dar s-au rupt şi le-am înlocuit. Angajaţii primăriei le-au luat, le-au sudat şi apoi le-au depozitat în curtea şcolii, culcate. Nu ştim cine le-a ridicat şi le-a pus sus. Nu erau montate sau asigurate corespunzător. Îmi pare foarte rău, e o tragedie ce s-a întâmplat. Foarte trist", a declarat primarul comunei Dobreşti.



Pentru a stabili exact ce s-a întâmplat şi dacă cineva poate fi tras la răspundere pentru moartea copilei, procurorii din Beiuş au dispus începerea urmării penale in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.



Şi Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Bihor a declanşat o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat, ancheta fiind condusă de inspectorul şcolar general, Alin Novac-Iuhas.



"Nu avem încă foarte multe informaţii. Activităţile care se desfăşurau acolo ţineau de Căminul Cultural, nu de şcoală. Ştim că poliţia face o anchetă oficială acolo, dar am decis să facem şi noi una pentru a vedea ce putem face. Deocamdată aşteptăm să se finalizeze cercetarea poliţiştilor", a spus şeful IŞJ. AGERPRES