Trei persoane au fost rănite, în urma unui accident naval pe Dunăre

Trei persoane care călătoreau cu o navă de croazieră pe Dunăre au fost rănite, sâmbătă dimineaţa, după ce vasul pe care se aflau a fost implicat într-un accident cu un cargo, în zona milei marine 43 a Dunării, pe raza judeţului Tulcea, a anunţat Inspectoratul Judeţean de Poliţie.



Nava de croazieră, aflată sub pavilion Malta, venea din Germania, avea la bord 165 de persoane şi se îndrepta spre Portul Tulcea, atunci când a colizionat cu un cargo, aflat sub pavilion Panama, care se îndrepta spre Galaţi.



"Două persoane, mamă şi fiică, au fost preluate de o primă ambulanţă. Femeia mai în vârstă a avut un atac de panică pe fondul unei suferinţe cardiace mai vechi şi a necesitat îngrijiri mai deosebite. Fiica acesteia prezintă un traumatism la un membru superior, suspiciune de fractură. A treia persoană a fost preluată de pe navă cu un traumatism toracic abdominal. Ele se află internate la Spitalul Judeţean de Urgenţă", a declarat pentru AGERPRES directorul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Tulcea, Dumitru Vâlcu.



Potrivit IPJ, în urma accidentului, nava de croazieră care a ajuns în portul Tulcea a suferit mai multe avarii, în zona suprastructurii, iar poliţiştii şi Căpitănia Zonală a Portului Tulcea efectuează cercetări cu privire la modul în care s-a produs evenimentul.



"S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere de culpă şi vătămare corporală din culpă", a anunţat IPJ.



Conform sursei citate, în urma accidentului nu s-a produs poluare, iar traficul navelor în zonă nu a fost blocat.



Acesta este primul eveniment de o asemenea anvergură înregistrat pe raza judeţului Tulcea în ultimii 15 ani.

