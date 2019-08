Tricolorul, repus temporar pe turla Primăriei Sfântu Gheorghe cu prilejul Zilei eliberării oraşulu

Tricolorul va fi repus pe turla Primăriei Sfântu Gheorghe cu prilejul manifestărilor consacrate eliberării oraşului de sub ocupaţie fascisto-hortystă, ce vor avea loc pe 8 septembrie, au anunţat joi autorităţile locale.



În cadrul şedinţei Consiliului Local, reprezentantul PNL, Ion Gheorghe, a solicitat conducerii Primăriei, atât în numele colegilor săi de partid, cât şi al cadrelor militare în rezervă şi retragere, să rearboreze drapelul pe turlă, adică pe locul în care a fost înălţat în septembrie 1944 de către Armata Română, ca simbol al libertăţii, menţionând că anul acesta se împlinesc 75 de ani de la eliberarea oraşului.



Viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Toth Birtan Csaba, i-a dat asigurări că drapelul va fi arborat în locul menţionat, "ca şi în anii precedenţi".



Sfântu Gheorghe a fost primul oraş din Ardealul de Nord eliberat de sub ocupaţie străină pe 8 septembrie 1944, iar Tricolorul a fost înălţat pe turlă de către caporalul Gheorghe Arambaşa, căzut în luptele pentru eliberarea acestuia.



Steagul a fost înlăturat în timpul Regiunii Autonome Maghiare şi repus pe turlă în anul 1994, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la eliberarea oraşului.



Acesta a fluturat pe turla Primăriei până în 2014, când a fost înlăturat de conducerea instituţiei odată cu începerea lucrărilor de reabilitare a clădirii.



Ulterior, drapelul a mai fost arborat pe turlă doar o dată pe an, în ziua de 8 septembrie, când au avut loc manifestările oficiale şi a fost înlăturat a doua zi, spre nemulţumirea veteranilor de război şi a liderilor societăţii civile româneşti din judeţ, care ar fi vrut ca acesta să rămână definitiv în acel loc, în memoria celor care s-au jertfit pentru eliberarea oraşului.



Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, a susţinut în repetate rânduri că legea reglementează foarte clar modul în care trebuie arborate drapelele pe instituţiile publice, şi anume, la intrare, şi nu în altă parte.



De asemenea, a invocat "motive tehnice", şi anume, un ornament, pentru care steagul nu poate fi arborat definitiv.



Ziua eliberării oraşului Sfântu Gheorghe de sub ocupaţie fascisto-hortystă va fi aniversată şi în acest an prin ceremonii militare şi religioase şi depuneri de coroane de flori în faţa Primăriei Sfântu Gheorghe şi la monumentele şi mormintele ostaşilor căzuţi în luptele din septembrie 1944.

AGERPRES