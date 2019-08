Turiştii români nevoiţi să aştepte cu orele pentru o plimbare cu Mocăniţa

Numeroşi turişti români aşteaptă ore îndelungate pentru o călătorie cu Mocăniţa pe Defileul Văii Vaserului din Munţii Maramureşului sau pentru a ajunge la telescaunul care să-i ducă până în vecinătatea Cascadei Cailor din Munţii Rodnei.



"Majoritatea turiştilor care au ajuns în staţiunea montană Borşa sunt români, dar la sfârşitul săptămânii ne aşteptăm să sosească şi turişti străini (...) Cel mai solicitat e telescaunul care-i duce pe turişti până-n vecinătatea Cascadei Cailor (Munţii Rodnei, 100 metri înălţime căderea apei ), iar de aici se parcurge o porţiune din traseu pe jos. O parte din turişti merg însoţiţi de ghid, iar alţii pe cont propriu. În cursul zilei de ieri (miercuri n. r.) am avut peste 3.000 de turişti care au urcat pe telescaun pentru a ajunge la cascadă, plus alte câteva sute de persoane care au preferat să parcurgă pe jos drumul până la cascadă. În această săptămână, gradul de încărcare al unităţilor de cazare este de 95% şi credem că va merge în acelaşi ritm pe toată durata lunii august şi poate până la jumătatea lunii septembrie. Dorinţa noastră e ca până în luna decembrie să devenim ce mai căutată atracţie turistică din nord-vestul ţării", a declarat, joi, pentru AGERPRES, primarul oraşului Borşa, Sorin Timiş.



Aglomeraţie e şi în gara de plecare a Mocăniţei din localitatea Vişeu de Sus, unde zilnic câteva sute de turişti ajung pentru o călătorie în defileul montan al Văii Vaserului din Munţii Maramureşului. Administratorii trenului au recomandat turiştilor încă din luna aprilie să acceseze o rezervare on-line pentru a înlătura o posibilă aşteptare în gară timp îndelungat.



"Luna august e una de vârf, avem numeroase grupuri de turişti români şi străini, iar pentru a înlesni o călătorie cu Mocăniţa am recomandat pe pagina web şi Facebook opţiunea pentru rezervare on-line. Încercăm să evităm aşteptarea îndelungată în gară, iar turiştii să fie mulţumiţi că pot parcurge o călătorie de câteva ore în condiţii mulţumitoare", a spus Ioan Coman Karlstetter, unul dintre administratorii trenului.



Recent, Căile Ferate Forestiere, firma care asigură funcţionarea Mocăniţei şi a întregului parc şi depou de locomotive, a amenajat în gara de plecare-sosire din Vişeu de Sus un mini sat de vacanţă compus din case vechi ţărăneşti din lemn, o grădină de vară cu produse tradiţionale şi un loc special pentru organizarea unor evenimente cultural-muzicale.



De asemenea, turiştii care doresc să rămână mai multe zile în zonă se pot la caza la pensiunile rurale din Vişeu de Sus sau în trenul - hotel staţionar Carpatia.



Conform reprezentanţilor Asociaţiei Naţionale de Turism Rural Ecologic şi Cultural din România- ANTREC, filiala locală, anual peste 25.000 de turişti români şi străini ajung în judeţul Maramureş pentru o vacanţă de 6-12 zile, aceştia optând pentru pensiunile rurale, motelurile din staţiunile montane sau reţele de hoteluri locale. O călătorie cu Mocăniţă pe Valea Vaserului pentru o zi e printre preferinţele turiştilor care vizitează judeţul. AGERPRES