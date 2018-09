Ciclism: Turul României, reluat după cinci ani, astăzi la Alba Iulia

Peste 100 de ciclişti vor lua miercuri startul, la Alba Iulia, în Turul României, competiţie ajunsă la cea de-a 51-a ediţie şi reluată după cinci ani de pauză, "Mica Buclă" urmând să se încheie duminică în Bucureşti.



Cei 102 ciclişti, componenţi a 19 echipe (naţionale, continentale şi de club), au fost prezentaţi publicului în cadrul unei ceremonii care a avut loc marţi seara în Piaţa Tricolorului din Alba Iulia, eveniment la care a fost prezent şi ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran.



"E o zi foarte importantă pentru sportul românesc, pentru ciclismul românesc. Acest Tur este dedicat Centenarului şi ce loc mai bun se putea găsi pentru a da startul decât în Alba Iulia, în Cetate, un loc plin de încărcătură istorică enormă pentru toţi românii? Sunt bucuroasă că eforturile comune ale ministerului, ale federaţiei şi ale Comitetului Olimpic Sportiv Român s-au concretizat în acest tur şi iată că după cinci ani am reuşit să reluăm această frumoasă tradiţie", a afirmat Ioana Bran.



La rândul său, preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, Eduard Novak, a spus că este "onorat" că este la cârma acestei federaţii care poate să organizeze un concurs care a debutat în 1934.



"E un an perfect şi pentru ciclism, şi pentru istorie. Mă bucur foarte mult că, în acest an, Ministerul Tineretului şi Sportului a fost alături de acest proiect. (...) De acum încolo vrem să arătăm (...) că suntem capabili să organizăm un eveniment de calitate. E un proiect de lungă durată. Turul României are un nou început şi vrem să ajungem acolo unde îşi are locul", a declarat Novak. El a menţionat că speră ca toate echipele să fie mulţumite de organizare, condiţii şi traseu.



În ceea ce îl priveşte pe singurul român campion paralimpic, cu aur cucerit la Londra, în 2012, acesta va concura şi el la ediţia din acest an a "Micii Bucle".



"În ultimele două săptămâni, când am văzut că lucrurile cu organizarea stau bine, atunci am decis să concurez şi eu. Ştiu că va fi un concurs de calitate şi nu pot să ratez, efectiv, această ocazie. Vreau să ajung în Bucureşti, nu contează locul, vreau să termin, să fiu acolo printre sportivi", a declarat Novak.



Printre cei prezenţi la ceremonia de deschidere s-au aflat şi vicepreşedintele Uniunii Europene de Ciclism, Aleksandr Gusiatnikov, preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, şi viceprimarul municipiului Alba Iulia Gabriel Pleşa.



La actuala ediţie a Turului României s-au înscris 102 sportivi reprezentând 5 echipe naţionale, 11 echipe continentale şi 4 de club - România, Moldova, Serbia, Turcia, Belarus; Team Novak (România), MsTina-Focus (România), Team Illuminate (SUA), Monkey Town (Olanda), Trevigiani Phonix-Hemus 1896 (Bulgaria), Kobanya Cycling Team (Ungaria), Massi-Kuwait (Kuweit), Pannon Cycling Team (Ungaria), Voster ATS Team (Polonia), Apple Team (Kazahstan), Lvov Cycling Team (Ucraina); Steaua Bucureşti (România), UVT Devron West Cycling Team Timişoara (România), Cycling Team Friuli (Italia), Novo Nordisk Development Team (SUA).



Serghei Ţvetcov, care va pedala pentru echipa naţională a României, crede că fiecare ciclist are şansa lui, pentru el fiind o provocare profilul mai plat al Turului. "Cred că fiecare are şansă, şi eu, şi fiecare. E cam plat (profilul - n.r.), dar asta înseamnă că trebuie să gândeşti mai mult cum să câştigi dacă nu eşti sprinter", a spus, la ceremonia de deschidere, Ţvetcov.



În cele cinci zile de competiţie, cicliştii vor pedala 717 kilometri. Se vor acorda cinci tricouri - galben (acordat liderului în clasamentul general), alb (acordat celui mai bun sportiv Under 23), verde (acordat celui mai bun sprinter), albastru (acordat celui mai bun sportiv român) şi roşu (acordat celui mai bun căţărător).



Traseul ediţiei a 51-a nu a fost ales în funcţie de dificultate, ci pentru a marca şi uni regiunile României în Anul Centenarului. "Turul va începe la Alba Iulia cu startul pe 19 septembrie şi prima sosire la Sibiu. După aceea se va merge la Braşov, Focşani, pe 21 septembrie se va face o transbordare la Buzău, de unde se va pleca la Târgovişte, iar de acolo în ultima etapă se vine spre Bucureşti. Acest traseu a fost ales pentru a marca şi uni regiunile ţării, deci nu pentru a avea cea mai grea cursă posibilă. De aceea nu a fost ales Transfăgărăşanul sau Transalpina, este un traseu special pentru Centenar", a precizat, recent, preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, Eduard Novak. AGERPRES