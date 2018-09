Un bărbat din Alba şi-a pierdut viaţa, după ce a fost prins sub un tractor răsturnat

Un bărbat care conducea un tractor cu o remorcă încărcată cu fân a murit joi după ce a fost prins sub vehiculul care s-a răsturnat pe un câmp din apropiere de Zlatna, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba.



Este cel de-al doilea accident asemănător produs în ultima săptămână în Alba, după ce, sâmbătă, un bărbat de 58 de ani a decedat după ce a fost prins sub un tractor care s-a răsturnat şi pe care ce nu-l asigurase corespunzător, în apropierea unei stâne din Craiva, unde s-a deplasat pentru a colecta lapte.



Accidentul de joi a avut loc pe raza localităţii Pătrângeni, lângă Zlatna. Bărbatul conducea un tractor ce tracta o remorcă cu fân. El a fost prins sub tractorul răsturnat, leziunile suferite provocându-i decesul.



Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, a menţionat IPJ Alba. AGERPRES