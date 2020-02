Un bistriţean a devastat o unitate bancară, nemulţumit că nu poate scoate bani din cont

Un tânăr de 21 de ani a distrus marţi dimineaţă, mai multe bunuri dintr-o unitate bancară din municipiul Brăila, fiind nemulţumit că nu poate scoate bani din propriul cont, potrivit informaţiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al IPJ, Laura Belciugan.



"Astăzi (marţi n.r.), la ora 9,17, am fost sesizaţi de către angajaţii unei bănci din municipiu cu privire la faptul că un client nemulţumit de faptul că nu poate retrage bani din cont a distrus mai multe bunuri din incinta unităţii. Acesta se află în custodia noastră şi se continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor care au condus la producerea evenimentului. Persoana în cauză are 21 de ani şi este din municipiul Brăila", a declarat Laura Belciugan.



În cauză a fost întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere. www.agerpres.ro