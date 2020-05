Un Drive Cinema ar putea fi construit la Galați lângă un spital pentru a respecta distanţarea socială

Un investitor din Galaţi încearcă să se adapteze vremurilor de criză. El vrea să construiască un Drive Cinema pe un platou din oraş pentru a respecta regula privind distanţarea socială, transmită corespondentul MEDIAFAX.

Ideea a fost anunţată de viceprimarul Picu Apostol Roman care i-a explicat corespondentului MEDIAFAX că investitorul solicită un teren cu chirie, pe care să amenajeze un cinematograf în aer liber.

„Este o propunere din partea unui investitor care vrea să se adapteze vremurilor în care trăim. El are un cinematograf în oraş pe care în prezent nu-l poate folosi. Ne-a cerut să-i oferim un loc în aer liber cu chirie. Noi vom face procedura, am identificat un spaţiu. El are nevoie de teren doar trei ore pe zi, acolo oricum nu este nimic. Investiţia lui presupune o intrare, un ecran şi un sistem de sunet. Se strânge totul, mai puţin ecranul, la finalul fiecărei zi. Primăria nu investeşte nimic, mai mult încasează bani, iar oamenii pot ieşi din casă în condiţii de siguranţă. Să vedem dacă se materializează”, i-a spus corespondentului MEDIAFAX, viceprimarul oraşului Galaţi, Picu Apostol Roman.

Proiectul a stârnit şi controverse. Dacă majoritatea cetăţenilor care comentează pe reţeaua de socializare spun că este o idee bună, sunt şi persoane care cred că oraşul are alte priorităţi.

„Dragi conducători, sunt străzi murdare, chioşcuri abandonate transformate în loc pentru depozitare de gunoaie, focar de microbi.... străzi din centrul oraşului ... există înainte de pandemie .... mergeţi pe jos, puneţi consilierii să verifice, au salarii destul de mari”, a scris un gălăţean pe Facebook.

Investitorul va depune o cerere la Primăria Galaţi zilele următoare. Dacă va primi terenul dorit, firma va fi obligată prin contractul cu Primăria să asigure servicii de pază, de curăţenie şi de intervenţie medicală.

