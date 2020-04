Un nou focar de infecție la un centru pentru Persoane cu Dizabilități. Mai multe persoane au fost deja confirmate

Lucian Alecu

Este focar de infecție cu coronavirus la Centrul pentru Persoane cu Dizabilități din Pecica, în Arad, unde 14 oameni au fost confirmați pozitiv, scrie Antena3

”Din informațiile preliminare pe care le avem este vorba atât de personal, cât și de beneficiarii centrului. Noi am descoperit în urma unei decizii locale a Direcției de a testa atât personalul, cât și beneficiarii, chiar dacă sunt asimptomatici. Adică nu am respectat metodologia și iată că identificăm asfel de focare. Nu numai la Pecica am găsit, ci și în alte centre, testând beneficiari asimptomatici”, a declarat Horea Timiș, reprezentant DSP Arad.

”La ora actuală, o echipă DSP de inspectori și epidemiologi s-au deplasat în acel focar și, împreună cu cei de la Direcția de Asistență Socială, urmează să identifice tipul de persoane și gradul de handicap pe care îl au”, a adăugat acesta.