Un tânăr a ajuns la spital cu răni în zona pieptului, după ce a fost atacat de un urs la Băile Tuşnad

Un tânăr de 27 de ani, care a fost atacat, miercuri, de un urs, la Băile Tuşnad, a fost transportat la spital cu răni în zona pieptului, el fiind internat în Secţia de Boli Infecţioase, a informat preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Harghita, Csaba Borboly.



"Atac al ursului la Tusványos! Din păcate, de ceea ce ne temeam nu am scăpat! Pericolul reprezentat de urşii de la Tusványos nu poate fi îndepărtat cu câteva afişe sau cu tineri care îmbrăţişează mascote sub formă de urs! Azi îşi deschide oficial porţile Universitatea de Vară şi deja a avut loc un atac al ursului. Victima, în vârstă de 27 de ani, este transportată în acest moment la Secţia de Boli Infecţioase de la Şumuleu Ciuc. Din păcate, solicitarea noastră de relocare a ursoaicei, care a mai atacat omul, nu a fost tratată cu seriozitate! Cine este răspunzător pentru rănile suferite de victima de 27 de ani?", a scris preşedintele CJ Harghita pe pagina sa de Facebook.



El a spus că tânărul atacat de urs este în afara pericolului, dar că autorităţile de la Ministerul Mediului trebuie să ia urgent măsuri pentru ca astfel de incidente să nu mai aibă loc.



Csaba Borboly a declarat, că tânărul a fost rănit de ghearele ursului în zona pieptului şi a fost tratat la spital, iar acum este internat la Secţia Infecţioase, pentru că trebuie să urmeze un tratament care să prevină infectarea plăgii.



"Incidentul a avut loc la La Băile Tuşnad. Problema principală este că acum câteva săptămâni a fost atacat un om din localitate de un urs cu doi pui şi se pare că Ministerul Mediului nu se mişcă. Noi am făcut demersuri, am transmis adrese şi se pare că e perioada concediilor, perioada în care ministerul se reorganizează, pentru că acum s-a făcut o agenţie care se ocupă cu ariile protejate, problema noastră principală este... este aceeaşi şi la Miercurea Ciuc, ursul a intrat şi la Spitalul Judeţean la Miercurea Ciuc şi intră zilnic, trimitem acolo jandarmi, vânători, aceşti oameni alungă animalele, dar ursul revine. Aceşti urşi sunt obişnuiţi cu mâncarea pe care o găsesc printre oameni. Şi asta este pericolul cel mai mai mare, dacă Ministerul Mediului nu vrea să ia decizii, îi e frică, noi nu am cerut să fie împuşcaţi aceşti urşi, am cerut să fie relocaţi undeva, în siguranţă, să nu afecteze viaţa oamenilor", a precizat Csaba Borboly.



El a menţionat că populaţia de urşi din Harghita este de trei ori mai mare decât numărul optim prevăzut de studiile de specialitate.



"Avem o suprapopulaţie, de aproape trei ori mai mare decât spun studiile. În judeţul Harghita trăiesc peste 1.500 de urşi estimaţi, noi avem posibilitate de a găzdui circa 400 de urşi", a mai spus Csaba Borboly. AGERPRES