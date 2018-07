Un tânăr a fost reţinut după ce a produs un accident mortal

Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut, marţi, de poliţiştii din Botoşani, sub acuzaţia de ucidere din culpă, după ce a produs un accident mortal, el aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), Maria Carp.



Potrivit sursei citate, tânărul, din comuna Mileanca, a intrat cu maşina într-un mal de pământ, iar din accident a rezultat decesul unui alt tânăr de 26 de ani.



"În timp ce deplasa cu autoturismul pe direcţia Mileanca-Scutari, pe fondul neadaptării vitezei de deplasare la un carosabil umed, într-o curbă la dreapta, autoturismul a pătruns pe contrasens, a părăsit partea carosabilă, împrejurare în care a intrat în coliziune cu malul unui şanţ, după care s-a răsturnat pe carosabil. În urma accidentului a rezultat decesul unui tânăr de 26 de ani, pasager în autoturism", a precizat Carp.



Şoferul care a produs accidentul a fost testat alcoolscopic, valoarea rezultată fiind de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în urma recoltării probelor biologice s-a stabilit că acesta avea o alcoolemie de 0,70 g/l alcool pur în sânge.



Tânărul urmează să fie prezentat instanţei de judecată cu propunerea de luare a unei măsuri preventive sub acuzaţia de ucidere din culpă. AGERPRES