Vaslui: Exclus din partid, fostul lider PNL Dan Marian s-a înscis în ALDE

Fostul preşedinte al PNL Vaslui Dan Marian, care în 2016 a demisionat din funcţie şi s-a retras de pe lista de candidaţi la alegerile parlamentare din cauză că era vizat de o anchetă DNA, s-a înscris, duminică, în organizaţia judeţeană a ALDE.



El a precizat, într-o conferinţă de presă, că dosarul în care era cercetat de DNA privind presupuse ilegalităţi cu terenuri a fost clasat anul trecut şi a dorit să reînceapă activitatea în PNL, însă acest lucru nu a fost posibil, deoarece a aflat că fusese exclus din partid.



Fostul liberal a adăugat că a avut în cursul anului trecut mai multe discuţii cu liderii naţionali ai PNL, cărora le-a spus că doreşte să revină în partid, dar acest lucru nu a fost posibil.



„Colegi de-ai mei de la vremea respectivă, nereuşind să performeze la nivel politic, nereuşind să demonstreze calităţi şi abilităţi de lideri, încercând să îşi continue activitatea la nivel înalt în politică, observând că şansele lor sunt zero, au pus la cale un plan diabolic de eliminare a mea din viaţa politică. Nu greşesc când spun că Nelu Tătaru este un impostor şi nu voi avea reţinere în a argumenta acest lucru. A ocupat locul de preşedinte al PNL, trimiţându-mă pe mine în ghearele Justiţiei. (...) În primăvara anului trecut, am fost exonerat de orice acuzaţie şi ca orice soldat disciplinat al partidului am avut o întrevedere cu Ludovic Orban, căruia i-am expus situaţia şi chiar a fost un dialog între două persoane care au suferit în egală măsură. Vă aduceţi aminte că şi domnul preşedinte Ludovic Orban a fost acuzat de DNA, a fost trimis în judecată şi a fost achitat de instanţă. (...) Am încercat să reintru în activitatea politică la PNL, timpul a trecut şi (...) am constatat că domnul preşedinte nu a îndeplinit minima atribuţie pe care o avea de a mă repune în drepturile de simplu membru al partidului”, a declarat Dan Marian.



El a spus că a ales să se înscrie în ALDE, deoarece şi-a dorit să intre din nou în politică, iar acest partid reprezintă „o alternativă la PNL”..



Dan Marian s-a arătat convins că ALDE va avea un rol foarte important, urmând să fie la nivel local cel mai important jucător în ceea ce priveşte realizarea majorităţilor şi le-a transmis foştilor colaboratori de la PNL să i se alăture.



