Verificări la Secţia de Psihiatrie a unui spital din Gorj , după ce un infirmier a fost lovit de un pacient

Pixland/Getty Images

Reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţe (SJU) Târgu-Jiu efectuează verificări la Secţia de Psihiatrie, după ce un infirmier a fost lovit de un pacient cu piciorul în torace, a declarat joi, pentru AGERPRES, managerul unităţii medicale, Gigel Capotă.



"În legătură cu cazul de la Psihiatrie, am avut o discuţie cu întreg personalul de acolo, privind respectarea atribuţiilor de serviciu. Totodată, eu ca şi manager am afirmat şi afirm încă o dată faptul că nu mai tolerez niciun act de indisciplină şi am constituit o comisie de cercetare a evenimentului respectiv, formată din directorul medical, directorul de îngrijiri şi reprezentantul pe sănătate şi securitate în muncă. Totodată, am emis o adresă la Serviciul de Medicină Legală şi la Casa de Asigurări de Sănătate pentru ca împreună să îmi facă o evaluare medicală a domnului Pecingină Constantin şi cu emitere de raport. Din datele preliminare pe care le am, respectivul infirmier s-a prezentat la UPU acuzând dureri, sunt lucruri care se pot întâmpla oricând cu pacienţii care sunt la Psihiatrie, a fost lovit în zona toracelui cu piciorul, a acuzat dureri, i s-au făcut toate verificările şi şi-a luat un medical", a precizat Capotă.



În perioada trecută, la Secţia de Psihiatrie au mai avut loc alte două incidente. Astfel, doi asistenţi fotografiaţi în timp ce s-ar fi tuns în sala de mese au fost sancţionaţi cu reducerea salariului de bază cu 10% pe două luni, iar un asistent şi un registrator medical au fost sancţionaţi cu reducerea salariului de bază cu 10% pe o perioadă de trei luni, în urma apariţiei în spaţiul public a unui videoclip în care trei pacienţi pe jumătate dezbrăcaţi au fost surprinşi în ipostaze intime, fiind despărţiţi de un grilaj.



De asemenea, şefa Secţiei de Psihiatrie a SJU Târgu-Jiu a fost schimbată din funcţie în urma respectivei filmări, alături de aceasta fiind schimbată şi asistenta şefă prin detaşare la Secţia Cardiologie. AGERPRES