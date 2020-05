Zone de promenada in centrul Bucurestiului la sfarsit de saptamana

Lucian Alecu

Primarul General, Gabriela Firea, a avut astazi o sedinta de lucru cu specialistii Directiei Transporturi din cadrul Primariei Capitalei precum si cu reprezentanti ai Brigazii de Politie Rutiera, in urma careia a decis infiintarea mai multor zone de promenada in centrul Bucurestiului. Masura va fi implementata incepand de vineri, 22 mai.

Primarul General, Gabriela Firea: “Odata cu trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta, si avand in vedere restrictiile de functionare a spatiilor de alimentatie publica si de divertismnt impuse de pandemia de coronavirus, bucurestenii vor dori cu siguranta sa se plimbe mai mult prin oras si, pentru a incuraja atat miscarea in aer liber, cat si mijloacele de transport alternativ, am decis sa instituim, in weekenduri, pe anumite artere din centrul orasului, zone pietonale, de promenada, unde circulatia masinilor sa fie interzisa”.

Zonele pietonale instituite la sfarsit de saptamana in Bucuresti

• Zona 1 – strada Polona (de la bd. Dacia) – strada A.D. Xenopol – strada Dionise Lupu – strada C.A. Rosetti – strada J.L. Calderon (de la strada C.A. Rosetti) – strada I.L. Caragiale – strada Icoanei – strada A. Vlaicu.

• Zona 2 – Calea Victoriei (de la bd Regina Elisabeta) – strada Eforie – strada Domnita Anastasia – strada ing. A Saligny – Splaiul Independentei.

• Zona 3 – bd Eroilor – Eroii Sanitari – piata Operei – strada Dr. J. Lister – strada Dr. Gr. Romniceanu.

• Zona 4 – strada E. Quinet (de la strada Academiei) – strada Biserica Enei

• Zona 5 – bulevardul Dacia – bulevardul N. Balcescu – strada G. Enescu – Calea Victoriei.

• Zona 6 – strada G. Enescu – N. Golescu – Calea Victoriei – strada C.A. Rosetti – bulevardul N. Balcescu.

• Zona 7 – bulevardul Unirii (intre Piata Constitutiei si locala de vest a pietei Unirii).