15 copii se aflau miercuri într-un afterschool din Galați, în ciuda restricțiilor impuse de autorități

Lucian Alecu

15 copii au fost găsiți miercuri într-un after-school din Galați, cu toate că autoritățile au interzis activitatea acestor programe, în contextul situației provocate de coronavirus în țara noastră, scrie Antena 3.

Respectivul after-school a primit o amendă de 2.500 de lei, însă autoritățile nu exclud și o a doua sancțiune.

„Am fost primul județ care a decis să închidă unitățile de tip after school. La Comitetul Județean și la Comitetul Local pentru Situații de Urgență am decis să suspendăm aceste activități. Este vorba despre sistemul public și privat, unii au înțeles, alții nu. Unii vor să profite, să facă bani, să facă speculă pe sănătatea copiilor. Ei au fost sancționați, au fost închiși, au posibilitatea să conteste în instanță”, a declarat prefectul județului Galați, Gabriel Avramescu.

Reprezentanții respepectivului after-school au spus că au continuat să-și desfășoare activitatea la solicitarea părinților, care nu au cu cine să-și lase copiii.

„În urma știrilor alarmante conform cărora unele centre de zi din Galați încearcă să profite de situația închiderii școlilor pentru a-și asigura venituri suplimentare, societatea dorește să își exprime totala condamnare a unor astfel de practici, precum și detașarea față de asemenea așa-zise . Activitatea noastră continua numai la cerința expresă a părinților care se află în imposibilitatea supravegherii copiilor în timpul orelor de serviciu. Mai mult, am limitat numărul copiilor doar la astfel de cazuri și am scurtat drastic programul de funcționare. Sediul nostru a fost dotat cu produse dezinfectante avizate de Ministerul Sănătății, iar accesul tuturor părinților/ aparținătorilor a fost limitat în totalitate. Am luat aceste decizii din responsabilitate față de situația alarmantă de la nivelul întregii comunității, neexistând vreun act normativ care să interzică desfășurarea activității noastre”.