Vicepremierul interimar Raluca Turcan a anunţat vineri că Guvernul pregăteşte un proiect european din fonduri nerambursabile pentru modernizarea Institutului "Cantacuzino", pentru reluarea producţiei de vaccin şi dezvoltarea de noi produse farmaceutice.



"150 de milioane de euro, bani europeni, pentru producerea vaccinului gripal tetravalent la Institutul 'Cantacuzino'! Guvernul pregăteşte un proiect european din fonduri nerambursabile pentru modernizarea Institutului, reluarea producţiei de vaccin şi dezvoltarea de noi produse farmaceutice. În cadrul unei vizite de lucru la Institut, alături de ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, şi ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, am discutat cu specialiştii despre oportunităţile de dezvoltare a unor proiecte mari de cercetare din fonduri europene. Am identificat componenta inovatoare, strategică şi competitivă pe care o poate pune la dispoziţie Institutul 'Cantacuzino'. Din viitorul exerciţiu financiar al UE, ţara noastră are la dispoziţie 8 miliarde de euro pentru cercetare şi dezvoltare. Pentru proiectul de interes naţional derulat la 'Cantacuzino' putem atrage 150 milioane de euro", a scris Turcan pe Facebook.



Ea a adăugat că în acest fel Institutul "Cantacuzino" va putea să-şi extindă capacitatea de cercetare-dezvoltare la nivel de laborator cu două unităţi tehnologice complexe noi.



"Cercetătorii îşi vor desfăşura activitatea într-un spaţiu nou, modern, cu o suprafaţă de 7.000 metri pătraţi. Aici, activitatea dezvoltării de vaccin va fi corelată cu cea de cercetare şi dezvoltare farmaceutică, iar la finalul proiectului (7 ani), Institutul va fi capabil să producă vaccin gripal tetravalent şi să creeze oportunităţi de dezvoltare de noi produse farmaceutice. Pe lângă acest proiect, Guvernul sprijină alte trei proiecte strategice pentru cercetarea românească: înfiinţarea unui institut de cercetare în domeniul medicinei genetice, înfiinţarea unui Institut de Inteligenţă Artificială pentru zona de robotică, automatizări industriale şi IT şi înfiinţarea Institutului pentru Tehnologiile Viitorului (nanotehnologii, microelectronică, fotonică, materiale şi tehnologii de fabricaţie avansate)", a mai susţinut aceasta.

