20 de motive ca să fim mândri de România

Român fiind, nu ai cum să nu găseşti, chiar şi în momentele de deznădejde, motive care să te facă să îţi tresalte inima că trăieşti în România. Indiferent de problemele cu care se confruntă ţara noastră, există atâtea şi atâtea lucruri care ne determină să simţim şi să trăim intens româneşte.

De la invenţii de geniu, care au revoluţionat şi au schimbat faţa lumii până la locurile pitoreşti careîţi taie respiraţia, toate aceste lucruri poartă cu ele peste timp, semne ale românisului din sufletul fiecăruia dintre noi şi scriu povestea neamului nostru.

Iată câteva dintre miile de motive pentru care trebuie să fim mândri că suntem români, oriunde ne-am afla:

1. Limba română are o vechime de 1.700 de ani.

2. Cele mai vechi fosile de homo sapiens de până acum au fost descoperite în sud-vestul României, în Peștera cu Oase. Fosilele sunt vechi de aproximativ 37 800-42 000 de ani.

3. Numele „România” nu are origini foarte clare, unii istorici fiind de părere că provine de la cuvântul latin „romanus” care înseamnă „cetățean al Imperiului Roman”, iar alții spun că provine de la cuvântul „Arman”, sau „Armis”, adică de la zeul Hermes, pomenit în mitologia greacă de atâtea ori. Grecii au preluat mai toate zeitățile de la traci și daco-geți.

4. Cea mai înaltă biserică de lemn din lume și a doua structură de lemn din Europa este Mănăstirea Peri din localitatea Săpânța, Maramureș. Are o cruce înaltă de 7 metri care cântărește 455 de kilograme în vârful bisericii care are o înălțime de 78 de metri.

