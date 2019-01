28 de multinaționale au format o alianță pentru a reduce deșeurile plastice

Douăzeci şi opt de multinaţionale din industria de petrochimie, de reciclare şi a bunurilor de larg consum au anunţat miercuri că au înfiinţat o alianţă dispusă să ofere peste 1 miliard de dolari pentru a găsi soluţii eficiente în privinţa eliminării din mediul înconjurător a deşeurilor din plastic, informează AFP.



Denumită Alliance to End Plastic Waste (AEPW), această alianţă cuprinde giganţi mondiali (BASF, Total, Shell, ExxonMobil, Dow, Mitsui Chemicals, LyondellBasell, Procter&Gamble, Suez, Veolia, Henkel, Chevron Phillips Chemical Company LLC, etc.) care fabrică, utilizează, vând şi reciclează produse din plastic, sursă majoră de poluare a mediului, în special a oceanelor.



Prin fondurile mobilizate - 1 miliard de dolari pentru angajamente promise într-o primă etapă şi până la 1,5 miliarde în următorii cinci ani - AEPW doreşte în principal să participe la finanţarea unor iniţiative deja existente, potrivit comunicatelor de presă publicate de grupurile implicate în această alianţă.



AEPW a citat mai ales proiectul STOP din Indonezia, care colaborează cu municipalităţile locale pentru a reduce aruncarea de produse plastice în mediul înconjurător, dar şi ONG-ul Renew Oceans, care încearcă să colecteze deşeurile de pe cele mai poluate cu plastic 10 ţărmuri ale lumii, dintre care opt se află în Asia.



În sens mai larg, noua alianţă va încerca să încheie parteneriate cu marile oraşe, în special cu cele lipsite de infrastructură, pentru a le ajuta să îşi îmbunătăţească procedurile de gestionare a deşeurilor.



Multinaţionalele implicate doresc şi să dezvolte un proiect de informare ştiinţifică deschisă ("open source") cu instituţii universitare pentru a ameliora colectarea de informaţii şi dezvoltarea unor metode de gestiune în scopul de a ajuta guvernele să evite deversarea produselor din plastic în mediul înconjurător.



"Este vorba despre o provocare mondială complexă şi gravă, care necesită o acţiune rapidă şi un leadership puternic. Această nouă alianţă reprezintă cea mai mare iniţiativă de până acum pentru a pune capăt abandonării deşeurilor plastice în mediul înconjurător", a declarat într-un comunicat David Taylor, CEO-ul grupului Procter&Gamble şi preşedintele AEPW.



Aproximativ 80% din produsele plastice ajung în oceane, adică între 8 milioane şi 120 de milioane de tone în fiecare an, potrivit ONU, care estimează că dacă tendinţa se va menţine, atunci în oceane vor exista mai multe produse din plastic decât peşti în anul 2050.



Cele mai multe dintre aceste deşeuri din produse plastice de unică folosinţă, precum sticle, dopuri, ambalaje alimentare, pungi de supermarket, capace, paie, beţigaşe şi recipiente alimentare.



Doar 9% din cele 9 miliarde de tone de plastic produse de omenire de-a lungul istoriei au fost reciclate. Un procent doar cu puţin mai mare - 12% - a fost incinerat, potrivit unui raport ONU publicat anul trecut.

