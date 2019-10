337 dosare acceptate în programele Rabla şi Rabla Plus

Adminstraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a acceptat 281 dosare pentru 504 autovehicule în Programul Rabla şi 56 dosare pentru 129 autovehicule dintre care 107 pur electrice şi 22 electrice hibride în Rabla Plus, informează instituţia.



"Ca urmare a aprobării dosarelor de finanţare în şedinţa Comitetului de Avizare din data de 21 octombrie 2019, Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat liste noi cu dosarele acceptate în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Programul Rabla) şi în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Programul Rabla Plus), precum şi în cadrul Programului privind instalarea staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ. Pentru Programul Rabla au fost acceptate 281 dosare pentru 504 autovehicule şi o contestaţie pentru 2 autovehicule. Pentru Programul Rabla Plus au fost acceptate 56 dosare pentru 129 autovehicule dintre care 107 pur electrice şi 22 electrice hibride", se arată în comunicat.



Listele persoanelor juridice care au fost acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul AFM (www.afm.ro), la secţiunile aferente Programelor Rabla şi Rabla Plus.



Persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa producătorilor/ dealerilor auto validaţi în Programele Rabla şi Rabla Plus, listele acestora fiind disponibile pe site-ul instituţiei.



Persoanele juridice ale căror dosare de finanţare au fost sau urmează să fie aprobate, precum şi persoanele fizice se pot înscrie la producătorii validaţi până la 20 noiembrie 2019 în Programul Rabla şi până la 25 noiembrie 2019 în Programul Rabla Plus, termene care trebuie respectate şi în cazul în care se doreşte cumularea primei de casare cu ecotichetul.



De asemenea, notele de înscriere în ambele programe sunt valabile până la 25 noiembrie 2019, dată până la care trebuie emise şi facturile de achiziţie a autovehiculelor noi.



De asemenea, în cadrul Programului Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ a fost aprobat un dosar de finanţare depus de Municipiul Focşani. AGERPRES