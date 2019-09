A fost prins tânărul suspectat că și-a ucis iubita în apropierea Catedralei Metropolitane din Timișoara

Facebook

Bărbatul care ar fi înjunghiat-o mortal pe iubita sa, de 20 de ani, vineri seara, în spatele Catedralei Mitropolitane din Timişoara a fost prins pe lângă calea ferată din zona Pădurea Verde, de la ieşirea din oraş.



Surse judiciare au anunţat că suspectul, identificat ca fiind Titiş Cosmin, a fost dus la Poliţia Timiş pentru audieri.

Sursele citate susţin că, potrivit primelor informaţii, tânără ar fi fost înjunghiată de fostul său concubin, în vârstă de 31 de ani. Cei doi tineri erau din Lupeni, judeţul Hunedoara.

Acesta a injunghiat-o pe tanara de 20 de ani, orbit de gelozie.

A pandit un moment in care fata se plimba prin parc impreuna cu o prietena, in jurul orei 19.00. S-a apropiat si a tras-o deoparte sa-i spuna cateva vorbe.

Apoi, a scos un cutit, pe care il tinea intr-o haină, si i l-a infipt tinerei in gat, in piept si in zona fetei.

Apoi a abandonat-o prabusita la pamant intr-o balta de sange si a fugit, potrivit opiniatimisoarei.



Tânăra înjunghiată a fost transportată la Spitalul Municipal, dar nu a mai putut fi salvată, iar agresorul a fugit de la locul faptei. AGERPRES