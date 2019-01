A murit liderul clanului romilor care domină piaţa imobiliară din Timişoara

Vişinel Stancu, liderul clanului romilor din Timişoara, a murit, iar astăzi este condus pe ultimul drum. Vişinel Stancu a murit la vârsta de 70 de ani, lăsând în urmă o avere fabuloasă ce se numără în proprietăţi valoroase deţinute în Timişoara, terenuri, vile şi chiar spitale.

La vila lui Vişinel din zona Maria, în Piata Plevnei, sute de romi s-au adunat să-l plângă şi să-l conducă pe ultimul drum pe liderul interlop.

Din cortegiu va lipsi însa "ginerele" favorit al lui Vişinel Stancu, nimeni altul decat Ionelaş Cârpaci, socotit drept cel mai bogat rom din România, aflat acum după gratii, la Timişoara. Ionelaş Cârpaci, care între timp şi-a schimbat numele în Ionel Sandner, după ce a căpătat cetăţenie germană, s-a predat în aprilie 2018 autorităţilor romane, la Cenad, în frontieră.

Cel mai bogat rom din România era dat in urmarire internationala dupa ce fugise din tara in iunie 2016, chiar inainte ca Inalta Curte de Casatie si Justitie sa-l condamne definitiv la 7 ani de inchisoare si plata unor despagubiri de 1 milion si jumatate de euro.

Ionelas Carpaci ii vanduse unui dezvoltator imobiliar un teren pe care il obtinuse cu acte false de la Primaria Timisoara.

Lider si el al mafiei imobiliare tiganesti, Cârpaci aflase ca urma sa fie incarcerat in Germania, asa ca s-a predat socotind ca, daca face puscarie acasa, beneficiaza de mai multe avantaje.

Oficial, Vişinel Stancu nu avea pe numele său nicio clădire în Timişoara.

Este insa de notorietate ca fosta Sectie de Oncologie a Spitalului Municipal, de pe bulevardul Mihai Viteazu, a ajuns in mainile sale, in urma unui proces de retrocedare ‘cu cantec’.

In vara lui 2012, inainte ca bolnavii sa fie aruncati in strada si clinica mutata, Vişinel isi dusese si o canapea in unitatea medicala, unde statea cu zilele si atragea atentia doctorilor si asistentelor ca imobilul apartine fiicei sale, Mirela Stanca.

De asemenea, este stiut faptul ca intr-un alt imobil al lui Vişinel Stancu si-a desfasurat ani de zile activitatea Consulatul Germaniei la Timisoara.

Daca Visinel Stancu, in acte, locuia pe strada general Berthlot la nr. 2 si n-avea niciun fel de proprietate, familia sa se poate lauda cu case si terenuri gramada.

