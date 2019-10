Acces blocat turiştilor la sursele publice de apă minerală în Băile Lipova

Vizitatorii zonei de agrement Băile Lipova, din oraşul cu acelaşi nume, nu mai au acces deloc la sursele publice de apă minerală, robinetele de la cele două instalaţii care funcţionau în parcul fostei staţiuni de interes naţional fiind închise de luni de zile, în pofida intervenţiilor primăriei, care a primit răspuns că "s-a oprit risipa".



Apele minerale din Lipova sunt cunoscute de sute de ani, iar datorită acestora s-a dezvoltat, cu decenii în urmă, staţiunea numită "Băile Lipova". Până în urmă cu zece ani, aceasta era staţiune balneo-climaterică de interes naţional, însă şi-a pierdut acest statut şi a rămas staţiune de interes local. Aici mai funcţionează ştrandul, campingul, câteva complexe turistice private şi două fabrici care exploatează resursele de apă minerală.



Apa minerală este considerată cea mai importantă resursă a oraşului medieval Lipova, conform site-ului primăriei, fiind cunoscută de turişti mai ales datorită staţiunii, situată la trei kilometri de centrul localităţii. A fost descoperită în perioada secolului al XVI-lea, iar în 1928 a primit medalia de aur la o expoziţie de apă minerală de la Bucureşti, când Lipova a devenit furnizorul Curţii Regale sub brandul "Borvizul de Lipova".



"Apa minerală magnetică cu oxigen de la Băile Lipova este o apă energizantă produsă în mod natural cu proprietăţi multiple asupra organismului - tratarea afecţiunilor tubului digestiv şi a afecţiunilor cardio-vasculare", notează site-ul Primăriei Lipova.



Decenii la rând, turiştii au avut acces la două surse publice, unde erau amenajate fântâni. Ei îşi puteau lua în sticle apă minerală fără restricţii. De câteva luni, însă, accesul liber la această resursă, prin cele două instalaţii aflate în parcul fostei staţiuni, a fost blocat. Robinetele au fost închise, iar în fântâni şi în jurul acestora se pot găsi doar gunoaie. În zona uneia dintre fântâni, vizitatorii dezamăgiţi că nu mai pot lua apă îşi abandonează sticlele, formându-se un loc de depozitare a sutelor de PET-uri în mijlocul parcului.



"Este o situaţie neplăcută, atât din cauza gunoaielor care s-au adunat acolo, lăsate de turiştii nemulţumiţi că nu mai pot lua apă, cât şi pentru că această resursă, care a adus faimă oraşului nostru, nu mai este accesibilă vizitatorilor. Am luat legătura cu fosta RAMIN (Regia Autonomă a Apelor Minerale, în prezent Societatea Naţională a Apelor Minerale - n.r.), pentru că ei administrează aceste foraje. Ei au mai închis robinetele şi în anii trecuţi, dar mi-au dat un răspuns uluitor, afirmând că au oprit risipa. Ei spun că se pierdea multă apă minerală prin faptul că aceste fântâni funcţionau permanent. Oricât am încercat să obţin redeschiderea robinetelor, nu s-a întâmplat", a declarat, pentru AGERPRES, primarul oraşului Lipova, Iosif Jichici.



Reprezentanţii Societăţii Naţionale a Apelor Minerale (SNAM) - Sucursala Deva nu au putut fi contactaţi pentru a exprima un punct de vedere.



Turiştii sunt nemulţumiţi de situaţia actuală, unii venind din alte judeţe special pentru a lua apă carbogazoasă de la celebrele fântâni din Lipova.



"Am mai fost în primăvară, fântâna era tot aşa, închisă. Acum speram că s-a redeschis, pentru că de aici luam apă de când mă ştiu, de pe vremea lui Ceauşescu. Veneam cu maşina de câteva ori pe an pentru apa minerală, pentru că e bună ca tratament pentru stomac. Este păcat că ceva bun a fost distrus", spune o turistă din judeţul Bihor.



În acest moment, apa minerală din zonă este exploatată de două companii care o îmbuteliază şi o trimit în magazine din toată ţara, una dintre acestea fiind înfiinţată la sfârşitul anilor '70. Ambele societăţi comerciale plătesc redevenţe către SNAM.

