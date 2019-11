Acces în șapte stații de metrou cu cardul, telefonul sau ceasul inteligent

Victor Stroe

Călătorii cu metroul îşi pot plăti, începând de joi, biletul direct la turnichete cu cardul, cu telefonul sau cu ceasul inteligent, după ce Metrorex şi BCR au implementat un nou sistem de plată.



Este vorba despre un program pilot, care va funcţiona în 7 staţii de metrou, respectiv 9 accese, urmând ca, în funcţie de rezultate, să se extindă la restul staţiilor. Astfel, prin simpla atingere a cardurilor bancare contactless Mastercard sau Visa, indiferent de banca emitentă, a telefonului cu tehnologia NFC sau a smartwatch-ului de ecranul turnichetului poarta se va deschide, iar călătorul va avea acces la metrou.



Plata cu cardul contactless este disponibilă, pentru moment, în staţiile de metrou Pipera, Aurel Vlaicu, Piaţa Victoriei 1 şi 2, Piaţa Universităţii, Piaţa Unirii 1 şi 2, Tineretului şi Grozăveşti.



Preţul călătoriei cu metroul rămâne 2,5 lei şi nu presupune niciun comision.



"Practic, prin simpla apropiere a cardului se deschide poarta. În schimb, dacă ecranul devine roşu, înseamnă că tranzacţia nu este aprobată şi călătorul trebuie să verifice statusul cardului pe care-l deţine: dacă este un card valid, dacă are bani pe el sau nu. În cazul în care se doreşte plata pentru intrarea mai multor călători, după prima validare trebuie să se apese tasta plus de pe ecranul validatorului ca să se dea acces următoarelor persoane pe care doreşte să le introducă la metrou. Este o soluţie de securitate astfel încât călătorul să nu pună cardul de 3-4 ori în faţa turnichetului dacă i s-a părut că ceva nu a funcţionat bine. Pentru fiecare intrare trebuie să apese mai întâi tasta plus, apoi să apropie cardul", a explicat Nicolae Ciprian, şef Departament Acceptare Carduri BCR.



El a precizat că programul pilot se va derula timp de 2 luni - 2 luni şi jumătate, iar dacă totul va funcţiona bine se va extinde la toate staţiile.



"Programul pilot durează aproximativ 2 luni - 2 luni jumătate să facem toată analiza tehnică pe ceea ce înseamnă zona de acces. Noi estimăm că în perioada asta totul va funcţiona perfect. Nu ne facem probleme, dar vrem să vedem în perioadele de flux maxim de călători că totul este ok. Dacă totul este bine, imediat trecem la implementare la restul staţiilor. Acest lucru durează maxim două săptămâni. Trebuie să mergem la fiecare turnichet să îi facem nişte update-uri de softuri", a adăugat el.



Potrivit directorului general interimar al Metrorex, Mariana Miclăuş, scopul acestui proiect este fluidizarea traficului de călători în perioadele de aglomeraţie, respectiv scurtarea timpilor de achiziţie a cartelelor. Ea a adăugat că implementarea acestuia nu a costat nimic, deoarece noii turnicheţi u din fabricaţie cititoare pentru cardurile contactless.



"Proiectul de astăzi nu costă nimic. Aparatele au din fabricaţie cititoare pentru cardurile contactless. Noi acum îmbunătăţim, am venit cu o soluţie de plată: utilizarea cardurilor bancare pe aceste cititoare care sunt deja încorporate în echipamentul achiziţionat în cadrul proiectului de modernizare. Aceasta este o soluţie nouă, astfel încât sperăm să fidelizăm în continuare publicul călător şi să atragem chiar populaţia care nu circulă cu metroul, acordându-i anumite facilităţi. Cele 7 staţii de metrou alese sunt cele care au încărcare şi un trafic de călători mai crescut, ca să vedem cum va merge cu fluidizarea. Traficul fiind foarte ridicat pe Magistrala 2, sperăm ca această soluţie să faciliteze şi să scurteze timpii de achiziţie a cartelelor. Acum, prin simpla atingere a cardului se plăteşte călătoria", a precizat Miclăuş.



La rândul său, Dana Dima - vicepreşedinte BCR Retail şi Private Banking - a considerat că "suntem într-o zi istorică pentru Bucureşti" şi a subliniat că acest proiect face parte dintr-un program mai mare, care vizează transformarea Capitalei într-un smart city.



"Suntem astăzi într-o zi istorică pentru Bucureşti, pentru că redăm populaţiei din Capitală o metodă de plată nouă, cu o tehnologie nouă şi sperăm noi că acesta este un prim pas ca Bucureştiul să devină un oraş inteligent, un smart city, aşa cum se întâmplă în toate capitalele din lume. Vorbim despre tehnologia de plată contactless, care este o tehnologie inteligentă. Acum câţiva ani, când lansam pentru prima oară în Bucureşti soluţiile de plată contactless, lumea nu credea foarte mult că aceşti paşi se vor întâmpla, iar azi vedem că peste 70% din tranzacţiile de plată se întâmplă contactless. BCR investeşte în oraşele din România şi este prezentă în 11 oraşe din ţară cu soluţiile de plată contactless, astfel încât orice român, dar de fapt orice om din lume poate utiliza plata cu cardul sau cu telefonul în 11 oraşe din România. Vrem să fim alături de toate companiile de transport din ţară şi credem că prezenţa noastră în oraşele mari, precum Bucureşti, Cluj, Iaşi sau Sibiu, dar şi multe altele, demonstrează că lucrurile se pot construi şi se pot face. Sistemul tehnic este securizat. Investiţiile în tehnologia respectivă sunt făcute în primul rând de Metrorex, BCR a venit cu investiţiile de certificare şi de soluţie de plată care sunt valabile în mai multe oraşe de ţară", a menţionat ea, precizând că se pot folosi "toate cardurile din lume" şi toate telefoanele care au tehnologie NFC inclusă.



Modul de acces la metrou acum este foarte simplu: călătorii trebuie să apropie de turnichet orice card bancar contactless Visa sau Mastercard, indiferent de banca emitentă, după care vor primi înştiinţarea de "Acces liber". În cazul în care un călător doreşte să achite mai multe intrări cu acelaşi card trebuie să apese, începând cu a doua tranzacţie consecutivă, tasta "+" de pe ecranul turnichetului şi apoi să apropie cardul de semnul contactless.



"Gradul de bogăţie al unui oraş nu se măsoară în numărul de maşini scumpe de pe străzi, ci în numărul persoanelor care preferă să circule cu transportul în comun. Aşadar, ne bucurăm că am putut contribui la dezvoltarea unui sistem de plată pe măsura aşteptărilor noastre de la un oraş inteligent, care nu numai că va contribui la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor din Bucureşti şi a celor care ne vizitează, dar va ajuta, totodată, la reducerea nivelului de poluare", a spus şi Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România.



Soluţia propusă de BCR a fost construită având la bază arhitectura de funcţionare reglementată de VISA şi Mastercard, astfel încât orice card emis oriunde in lume sub însemnele celor două mărci să poata fi utilizat pentru plata călătoriilor.



