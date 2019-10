Acord între Guvernul României şi sindicatele din industria naţională de apărare

Executivul şi sindicatele din industria naţională de apărare au semnat vineri un acord important care conţine măsuri legislative şi de susţinere financiară destinate să vină în sprijinul industriei naţionale de apărare pentru următorii 5 ani, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei.

Acordul a fost semnat în prezenţa prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, a ministrului Economiei, Niculae Bădălău, a ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, şi a ministrului Fondurilor Europene, Roxana Mânzatu.

„Este un acord istoric pentru că reuşim, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, să venim cu un set de măsuri coerente, agreate de toată lumea, pentru a redresa industria naţională de apărare. Această industrie are o componentă dublă, deosebit de importantă: pe de o parte componenta de securitate şi pe de altă parte componenta economică, pentru că este bine ştiut faptul că în industria de apărare se creează produse cu o plus valoare ridicată. Obiectivul Ministerului Economiei a fost să susţină, prin alocări bugetare şi prin administrarea responsabilă şi cu viziune pe termen lung, această industrie. Spre exemplu, în anul 2019 am reuşit să alocăm fonduri pentru această industrie ce depăşesc cuantumul total alocat în perioada 2015-2018. Acordul conţine şi măsuri care vor avea un impact direct asupra angajaţilor din acest sector: facilităţi fiscale pentru angajaţi şi măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă", a declarat, cu ocazia semnării acordului, ministrul Economiei, Niculae Bădălău (foto).

