Actor din „Game of Thrones”, testat pozitiv pentru COVID-19

Actorul norvegian Kristofer Hivju, care a jucat rolul Tormund Giantsbane în serialul HBO „Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones”, este cea mai recentă vedetă care a fost diagnosticată cu COVID-19.

Hivju a făcut acest anunţ pe contul său de Instagram. Actorul a menţionat că se simte bine şi că el şi familia sa sunt în carantină la domiciliu, în Norvegia, potrivit CNN.

„Ne simţim bine, am doar simptomele unei răceli uşoare. Sunt oameni care prezintă un risc mai ridicat, pentru care acest virus ar putea fi devastator, deci vă rog să fiţi foarte atenţi; spălaţi-vă pe mâini, păstraţi o distanţă de 1,5 metri unii de alţii, staţi în caratină; faceţi pur şi simplu totul pentru a stopa răspândirea virusului”, a scris actorul, care, în afară de hitul „Game of Thrones”, a apărut în serialul TV „Beck” şi în filmul „The Fate of the Furious”.

Actorul Kristofer Hivju nu este singura vedetă diagnosticată cu COVID-19. Actorul britanic Idris Elba şi Olga Kurylenko, starul filmului „Quantum of Solace" (2008), au fost testaţi pozitiv pentru coronavirus şi se află în carantină la domiciliu.

Pe de altă parte, actorii americani Tom Hanks şi Rita Wilson a fost externaţi luni din spitalul din Queensland, Australia, unde au primit tratament după ce au fost diagnosticaţi, săptămâna trecută, cu COVID-19. Cuplul se află în prezent în carantină la domiciliu.

