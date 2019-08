Jurnalul

Actriţa Monica Ghiuţă a murit la 79 de ani, la doar două zile după ce își serbase ziua de naștere. Decesul marii actrițe a fost făcut cunoscut opiniei publice abia acum, după ce actrița a fost deja înmormântată.

„Ne-a parasit si doamna MONICA GHIUTA. Ne pleaca artistii cu care am crescut. Dumnezeu s-o odihneasca in pace!”, anunță o pagină de Facebook dedicată actorilor români.

Actorul Marius Rogojinschi scrie, pe Facebook: „Din ce în ce mai singuri. S-a dus în stele și Monica Ghiuță”.

În 26 iulie, actrița Monica Ghiuță împlinise 79 de ani.

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" (promoţia 1964). După un memorabil spectacol de diplomă cu "Hamlet," la Teatrul Cassandra, alături de colegul său de an Ion Caramitru, cariera sa teatrală se desfăşoară pe scena Teatrului Mic. În film, debutează sub auspicii extrem de favorabile într-un rol remarcat la Festivalul de Film de la Mamaia 1966. Dar, ca şi pe scenă, ea joacă cu dăruire şi talent în general personaje de plan doi, scrie publicația All About Romanian Cinema.

Monica Ghiuță a fost nominalizată, în 2015, la Premiul Gopo pentru Cea mai bună actriță în rol secundar cu partitura din Lindenfeld o poveste de dragoste.

Actrița a fost Imaginea campaniei publicitare pentru brandul ”Untdelemn de la Bunica”.