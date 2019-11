Adevăratele COSTURI ale Târgului de Crăciun din București

Targul de Craciun din Capitala Romaniei, eveniment de traditie organizat de 13 ani in Bucuresti si prezent pe harta turistica a evenimentelor de profil din Europa, (târgul fiind de altfel parte din rețeaua internațională a celor mai importante târguri de Crăciun din Europa – “Christmas Markets”), este cel mai mare Targ care marcheaza sarbatorile de iarna din Romania, organizat in cea mai mare Piata din Capitala. Pe toata durata evenimentului, in medie, acesta este vizitat de aproximativ 1 milion de romani si turisti straini.

La Târgul de Crăciun București care are loc anul acesta in perioada 28 noiembrie - 26 decembrie, desfasurat pe o suprafață de 16.234 mp, sunt amplasate peste 130 de căsuțe, un patinoar de 600 mp, Casa lui Moș Crăciun de 100 mp, un carusel, ieslea, bradul de 30 m împodobit cu cetină naturală, două zone gastronomice si vor avea loc concerte si spectacole ale celor mai apreciati artisti din Romania.

De asemenea, spre deosebire de alte targuri din Romania, unde vizitatorii platesc pentru facilitatile oferite, evenimentul din Bucuresti ofera intrare gratuita la toate atractiile organizate, atat la patinoar, cat si la atelierele pentru copii, carusel, Casa lui Mos Craciun etc.

Mai mult decat atat, toate orasele europene, in aceasta perioada, isi promoveaza targurile de Craciun, avand in vedere potentialul turistic urias pe care il ofera, numai in Capitala Romaniei reprezentanti ai mediului politic fac tot ce le sta in putinta sa discrediteze acest eveniment, in detrimentul atat al bucurestenilor cat si al Bucurestiului, Capitala europeana.

„Pentru corecta informare a opiniei publice, reiteram faptul ca anul acesta costurile Targului de Craciun nu depasesc costurile evenimentelor similare organizate in anii trecuti, ci dimpotriva, acestea sunt mai mici .

Primaria Municipiului Bucuresti nu a “ tinut la secret” niciodata costurile evenimentelor pe care le-a organizat cu prilejul sarbatorilor de iarna, ci le-a comunicat, in fiecare an, dupa finalizarea tuturor procedurilor de achizitii.

Procedurile și achizițiile publice, în pregătirea acestui eveniment complex, sunt făcute cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, acestea nefiind împărțite pe mai multe contracte aleatoriu. Fiecarei necesități îi corespunde o categorie de servicii respectiv un cod CPV.

Referitor la afirmațiile conform cărora achizițiile din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP) pentru Târgul de Crăciun, depășesc, în acest an, suma anului precedent, precizăm:

Suma netă a achizițiilor realizate in anul 2018 a fost de 6,3 milioane de lei, iar în anul 2019 suma netă a achizițiilor din SICAP este de 5,7 milioane lei.

Pentru amenajarea și desfășurarea unui astfel de eveniment în bune condiții și în conformitate cu legislația în vigoare (în materie de sănătate publică, siguranță, prevenirea și stingerea incendiilor, securitate și sănătate în muncă), in fiecare an este necesara achiziționarea următoarelor servicii:

-servicii în domeniul situațiilor de urgență, în vederea prevenirii și intervenției în cazul producerii unui incediu, precum și servicii în domeniul sănătății și securității în muncă pentru persoanele care desfașoară activități în cadrul evenimentului

-servicii de pază pentru siguranța publicului spectator al evenimentului și pentru protecția bunurilor materiale aflate în locație împotriva deteriorării acestora de către terțe persoane

-servicii de închiriere logistică pentru compartimentarea și îngrădirea zonelor din cadrul evenimentului, cât și pentru asigurarea elementelor destinate păstrării curățeniei și servicii de salubrizare în zona de eveniment pentru a oferi publicului spectator condiții de igienă

-servicii de suport tehnic în vederea amenajării amplasamentului și a zonelor destinate artiștilor și coordonării activităților de montare/demontare cât și derularea activităților din cadrul festivalului

-servicii de amenajare a locației și furnizarea elementelor de scenografie cu tematica sărbătorilor de iarnă, pentru integrarea spațiului în tematica evenimentului și crearea unui ambient plăcut pentru publicul spectator

-servicii de scenotehnică pentru asigurarea spațiului de desfășurare a spectacolelor susținute de artiști în timpul evenimentului, precum și de a asigura elementele tehnice necesare acestora (microfoane, sistem de sonorizare, instalații de lumini)

-servicii de ambulanță în vederea prevenirii eventualelor incidente care necesită intervenție medicală de urgență

-lucrări de branșament temporar pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a elementelor prezente în locație, care necesită acest lucru

-realizarea produselor informative și de promovare precum și servicii de publicitate și în publicații și reviste, în vederea informării cetățenilor asupra evenimentului (locația desfășurării, perioada de desfășurare, programul evenimentului, artiștii care participă, activități derulate în cadrul festivalului)

-servicii de animație pentru copii (ateliere de creație și artiști animatori – Moș Crăciun și Spiridușii) și servicii de divertisment (patinoar și carusel)

-servicii de consultanță în prevenirea riscurilor și servicii de consultanță în securitate și sănătate în muncă

Subliniem faptul ca la toate aceste servicii se adauga si alte cheltuieli care nu fac obiectul SICAP: onorariile artistilor, plata energiei electrice si taxe catre UCMR - Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, CREDIDAM - Centrul Roman pt administratea drepturilor artistilor interpreti, UPFR - Uniunea Producatorilor de Fonograme. La toate aceste organisme se platesc remuneratii, conform legislatiei in vigoare, sumele platite fiind de ordinul zecilor de mii de euro.

Astfel, costurile finale ale Târgului de Crăciun de anul trecut a fost de 10.899.625 lei net (suma care reprezinta atat serviciile achizitionate in SICAP cat si onorariile si taxele detaliate mai sus)”, se precizează într-un comunica de presă emis de Primăria Capitalei.