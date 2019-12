Adrian Năstase, mesaj de Ziua Națională a României

Adrian Năstase a transmis, duminică, un mesaj special de Ziua Națională a României.

Astazi, sarbatorim Marea Unire. 1 Decembrie este Ziua Nationala a romanilor, o zi a constiintei de neam, o zi a solidaritatii si a victoriei peste veacuri a aspiratiilor de reintregire. Recitind postari mai vechi, am gasit aceste randuri, scrise in urma cu sase ani:

„De dimineata, cand m-am trezit, am mers pe balcon si am arborat drapelul tricolor, ca semn de apartenenta si de sarbatoare. Sper ca aceasta zi sa netezeasca asperitatile bataliilor politice interne si sa ne permita sa privim, cu mai mult optimism, spre viitor. In urma cu mai mult timp, vorbeam la o televiziune despre nevoia unui proiect national unificator, asa cum au fost intrarea in NATO si in Uniunea Europeana.

Am mentionat atunci ca am putea gandi un proiect -„Centenarul Marii Uniri” – care sa ne permita reafirmarea identitatii si unitatii nationale, proiectand si spre exterior semnificatiile evenimentului din 1918."

