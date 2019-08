Aeroportul Internaţional Henri Coandă a achiziţionat două noi pluguri de deszăpezire

Aeroportul Internaţional Henri Coandă are în dotare, începând de joi, două noi pluguri de deszăpezire, fiecare în valoare de 313.700 euro, iar Aeroportul Băneasa a recepţionat o auto-măturătoare în valoare de aproximativ 600.000 de euro, informează joi Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).



Cele două pluguri de deszăpezire sunt model Schmidt TJS 420, cu perie şi suflantă, iar prin recepţionarea acestora Aeroportul Henri Coandă are acum 9 echipamente de acest tip în dotare. Alte două astfel de utilaje urmează să fie recepţionate anul viitor.



Utilajul model Schmidt 420 are o lăţime a plugului de 5,6 metri şi un debit al suflantei de 36.000 metri cubi pe oră. Peria din dotare are o lăţime de 4,2 metri şi acţionează cu până la 700 de rotaţii pe minut. Viteza maximă a utilajului în sarcină e de 40 km/h, astfel încât ar putea deszăpezi integral o pistă a aeroportului în mai puţin de o oră, potrivit CNAB.



Auto-măturătoarea recepţionată la Aeroportul Băneasa - Aurel Vlaicu este model Schmidt AS 990, dotată cu perii, plug de zăpadă şi placă magnetică. Utilajul, în valoare de aproximativ 600.000 euro, este destinat în principal activităţii pe suprafaţa de mişcare a aeroportului (pistă, platformă, căi de rulare) şi are o mare capacitate de curăţare şi de colectare a obiectelor sau substanţelor care pot afecta siguranţa operării aeronavelor, notează CNAB. De asemenea, utilajul poate colecta de pe pistă cantităţi mari de apă, substanţele degivrante, dar şi iarba şi frunzele, potrivit sursei.



Intrarea în serviciu a acestor utilaje va creşte capacitatea de intervenţie pe ambele aeroporturi ale Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, cu efect direct asupra capacităţii de operare şi punctualităţii zborurilor, subliniază reprezentanţii CNAB.AGERPRES