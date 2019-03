Agenţia Naţională Antidrog a lansat o campanie pentru diminuarea stigmatizării şi marginalizării sociale a consumatorilor de droguri

Agenţia Naţională Antidrog a lansat miercuri campania de informare şi sensibilizare "Oamenii sunt mai mult decât dependenţa lor. Cunoaşte-i, nu discrimina'', având ca obiectiv principal diminuarea stigmatizării şi marginalizării sociale a consumatorilor de droguri.



Campania, bazată pe o cercetare ştiinţifică pentru identificarea percepţiilor şi stereotipurilor populaţiei generale şi profesioniştilor în domeniu faţă de consumatorii de droguri, porneşte de la premisa că acest grup vulnerabil al consumatorilor de droguri este supus etichetării sociale care generează creşterea distanţei sociale între acesta şi opinia publică la modul general, dar şi între el şi serviciile de asistenţă, ceea ce contribuie la scăderea accesului consumatorilor de droguri la serviciile de asistenţă.



"Campania (...) are ca obiectiv diminuarea stigmatizării şi marginalizării sociale a consumatorilor de droguri şi a consumatorilor dependenţi de droguri. 'Cunoaşte-i, nu discrimina!' reprezintă un răspuns integrat şi complet în planul politicilor publice şi cu un rol important în acordarea de suport şi oferirea accesului la serviciile de sănătate consumatorilor dependenţi de droguri în vedere reintegrării sociale a acestora şi mai ales în vederea reducerii riscurilor consumatorilor de droguri privind sănătatea publică", a declarat comisarul şef de poliţie Constantin Negoiţă, directorul Agenţiei Naţionale Antidrog.



Psihoterapeutul Diana Şerban, şef Serviciu reducerea cererii de droguri din cadrul ANA, a precizat că perioada de implementare a campaniei este de 6 luni, în perioada 15 martie - 15 septembrie, iar bugetul alocat a fost de 104.750 de lei.



"Obiectivul general, pornind de la premisa că deja am identificat empiric şi ştiinţific clişee utilizate de către opinia publică în general, dar şi de către profesionişti, din păcate, este tocmai creşterea nivelului de informare şi sensibilizare a populaţiei, inclusiv a categoriilor profesionale care lucrează direct cu această categorie a consumatorilor de droguri, (...) în scopul de a creşte accesibilitatea acestora la servicii de toate tipurile, servicii publice sau private", a declarat Diana Şerban.



Ea a menţionat că în cadrul cercetării sociale de tip focus grup derulate în 7 locaţii - 2 în Bucureşti şi 5 în ţară (Constanţa, Iaşi, Timişoara, Cluj şi Braşov) respondenţii, persoane cu vârste cuprinse între 15 şi 64 de ani - reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai angajatorilor, ai serviciilor publice şi private de asistenţa consumatorilor de droguri din diferite categorii profesionale, medici, asistenţi sociali, jurişti şi reprezentanţi ai consumatorilor de droguri sau ai părinţilor acestora - s-au exprimat cu privire la percepţia generală faţă de consumatorii de droguri.



"Studiul şi-a propus măsurarea distanţei sociale manifestată de respondenţi faţă de consumatorii de droguri şi consumatorii dependenţi, identificarea atitudinilor şi stereotipurilor stigmatizante utilizate de către populaţia generală, dar mai cu seamă de către categoriile profesionale menţionate. (...) În legătură cu relaţia profesională cu o persoană consumatoare de droguri, 79% din categoriile profesionale menţionate (...) au fost de acord cu afirmaţia potrivit căreia prezenţa unui coleg consumator de droguri într-un mediu profesional are un efect negativ asupra celorlalţi angajaţi. Un procent similar consideră că prezenţa unui astfel de coleg ar afecta negativ imaginea firmei. 33% dintre respondenţi ar fi foarte deranjaţi dacă ar lua prânzul cu un consumator de droguri, 28% consideră că ar întâmpina probleme de comunicare a priori cu un consumator de droguri sau consumator dependent. În ceea ce priveşte atitudinile şi stereotipurile stigmatizante, indiferent de profilul socio-profesional al respondenţilor şi de experienţa acestora în lucru cu fenomenul drogurilor pe diferite paliere de intervenţie, pe diferite nivele de asistenţă, discuţiile au evidenţiat că există stereotipuri care privesc utilizatorii de droguri", a explicat Şerban.



Aceasta a precizat că vor fi organizate 17 mese rotunde având ca scop creşterea nivelului de informare şi sensibilizare a unui număr de 170 de specialişti în domeniul medical şi social, în cadrul cărora vor fi identificate modalităţile practice de facilitare a accesului consumatorilor de droguri la servicii.



Potrivit acesteia, un alt element al campaniei îl reprezintă un spot video avizat de CNA care va rula pe posturile de televiziune, cu scopul de a sensibiliza şi informa populaţia pe acest subiect.



Medicul psihiatru Gabriel Cicu, coordonator al unei clinici private specializate pe asistenţa consumatorilor de droguri, a exprimat, la rândul său, o opinie favorabilă în ceea ce priveşte campania ANA, subliniind că din practică reiese clar că există situaţii de stigmatizare a consumatorilor de droguri şi limitare a accesului acestora la servicii medicale sau pe piaţa muncii.



"Cred că rolul meu aici este de a susţine această campanie, să spunem, din piaţă, din câmpul muncii, din tranşee, din clinică şi aş vrea să încep cu o sinceră felicitare către Agenţie că a avut această idee, căci într-o lume în care disputele şi individualităţile sunt cumva cheia societăţii în acest moment o invitaţie la unanism este pe cât de curajoasă pe atât de rară", a afirmat Cicu.



Invitat de onoare la eveniment, Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul MAI, a declarat că o astfel de campanie este bine-venită.



"Noi trebuie să înţelegem că oamenii care vin şi recunosc că ei consumă droguri şi au nevoie de tratament trebuie trataţi ca pacienţi şi nu trebuie stigmatizaţi, nu pentru că e consumator de droguri îl tratăm altfel. Campania este bine-venită şi cred că nu se adresează doar populaţiei să nu stigmatizeze pe cineva care consumă, ci mai degrabă să-l ajute, şi se adresează inclusiv profesioniştilor din sistemul de urgenţă, din sistemul de ordine publică să înţeleagă că aceşti oameni, dacă vin şi solicită ajutor, trebuie să-i dăm tot ajutorul necesar. Dacă-i stigmatizăm riscăm ca ei să se retragă şi să nu mai solicite ajutorul şi atunci lucrurile să se agraveze şi pentru ei şi în unele situaţii şi pentru alţii, pentru că aici este vorba şi de maladii infecţioase şi de probleme care necesită îngrijiri medicale şi accesul la îngrijiri trebuie să fie asigurat pentru ei", a spus Raed Arafat. AGERPRES