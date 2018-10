Referendum pentru familie. Al cui este eșecul de la vot? Al Partidelor sau al Bisericilor?

Primul referendum de după 1989 care are la bază o iniţiativă cetăţenească, plebiscitul pentru redefinirea familiei în Constituţia României s-a dovedit a fi şi evenimentul electoral cu cea mai redusă prezenţă la urne organizat vreodată în ţara noastră. Asta în condiţiile în care referendumul s-a întins pe perioada a două zile, iar după prima zi, prezenţa la vot a fost de doar 5,72%. Practic, doar un milion din cei 18 milioane de români cu drept de vot au mers la referendum. Pusă în faţa acestui minim istoric, Coaliţia pentru Familia (CpF), iniţiatoarea referendumului, a acuzat maniera “superficială şi neprofesionistă” de organizare, dar şi “boicotul realizat la nivelul întregii ţări de către PSD”. Reamintim că iniţiativa cetăţenească de modificare a Constituţiei, aprobată de Parlament şi pusă în practică prin aceste referendum a adunat peste trei milioane de semnături.

Reacţia oficialilor Coaliţiei pentru Familie faţă de absenteismul istoric înregistrat la referendumul de două zile pentru modificarea Constituţiei este virulentă şi în contradicţie cu atitudinea liderilor politici acuzaţi, care au promovat ideea referendumului. „Pentru toţi cei care au afirmat în mod fals, într-o campanie de dezinformare fără precedent de la Revoluţia din 1989, că acest referendum este al Partidului Social Democrat şi al liderului său, Liviu Dragnea, devine acum evidentă, prin boicotul realizat la nivelul întregii ţări de către PSD, falsitatea acestor afirmaţii. Acesta este dovedit şi prin maniera superficială şi neprofesionistă în care referendumul a fost organizat, astfel încât nici măcar date elementare privitoare la obiectul referendumului nu au fost comunicate publicului românesc”, este reacţia CpF.

Coaliţia pentru Familie a adunat peste trei milioane de semnături pentru susţinerea iniţiativei de modificare a Constituţiei în vederea redefinirii familiei. În prima zi de vot a referendumului, doar un milion de români s-au prezentat la vot

Pe de altă parte, Asociaţia Pro Democraţia atrăgea atenţia asupra turismului electoral înregistrat şi cu ocazia acestui referendum. „Asociaţia Pro Democraţia îşi exprimă îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca votul multiplu prin practica turismului electoral să influenţeze rezultatul referendumului din 6-7 octombrie 2018. Turismul electoral se bazează pe transportarea organizată a votanţilor de către persoane şi organizaţii interesate în alte localităţi pentru a vota şi a reprezentat o practică frecvenţă de fraudă electorală în scrutine anterioare din România”, au anunţat oficialii asociaţiei.

Românii au fost chemaţi să se pronunţe cu “Da” sau “Nu” asupra întrebării: "Sunteţi de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?". Referendumul a avut la bază o iniţiativă cetăţenească demarată de Coaliţia pentru Familie, prima de după 1989. Pentru a fi valabil referendumul, la urne trebuiau să se prezinte cel puţin 5.483.548 persoane cu drept de vot. Iniţiativa, semnată de peste 3 milioane de români, vizează înlocuirea sintagmei “între soţi”, după cum scrie, în prezent, la art. 48, alin. (1) al Constituţiei, cu căsătoria liber consimţită “între un bărbat şi o femeie”.

Liderii politici, vot unanim. Iohannis, nepăsător

Premierul Viorica Dăncilă afirmă că a votat la referendumul de revizuire a Constituţiei pentru valorile în care crede. “Tema familiei este una importantă pentru noi toţi. Am votat pentru valorile în care eu cred", a declarat Dăncilă. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat spus după vot că este momentul ca românii să decidă singuri ce societate şi ce ţară vor să aibă. “Ştim cu toţii că, de ani de zile, ni se spune că alţii ştiu mai bine cum trebuie să trăim, cum trebuie să acţionăm, alţii ştiu mai bine ce e bine pentru noi. Eu cred că este momentul să decidem noi ce societate şi ce ţară vrem să avem şi cum vrem să trăim în ţara noastră”, a afirmat Dragnea, la ieşirea de la vot. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat că şi-a exprimat opţiunea în spiritul religiei în care a fost crescută. “Bineînţeles că am votat pentru familie, am votat pentru normalitate, am votat în spiritul religiei în care am fost crescută”, a precizat Carmen Dan. Şi preşedintele PNL, Ludovic Orban, a votat la fel: “La acest referendum am decis să particip la vot şi să votez pentru că sunt creştin, sunt un familist convins. Şi eu cred că trebuie să menţinem familia în cadrul credinţei şi moralei creştine”. Până la închiderea ediţiei, nu era sigur dacă şi preşedintele Klaus Iohannis a votat sau nu la acest referendum.

Prezenţă 0 şi îndemnurile Bisericii

La Secţia 382 din Bucureşti prezenţa la votul pentru redefinirea familiei a fost 0 (zero). În schimb, situaţii de prezenţă la vot ce depăşeşte câteva sute la sută sunt fireşti. Recordul de prezenţă a fost la Mănăstirea Sihăstria, cu un procent de aproape 300%, în timp ce la Băile Felix s-a înregistrat 120%, iar Valea Mănăstirii, din Alba- 102,89%. Biserica, de altfel, a îndemnat românii prin toate canalele sale să se prezinte la vot. “Dacă nu merg oamenii într-un număr suficient, înseamnă că ne merităm soarta, înseamnă că nu ne-am făcut îndeajuns, şi ca biserică, şi ca naţiune, datoria pentru slujire în raport cu acest pământ, ne-am îndepărtat de valorile părinţilor noştri şi suntem chemaţi spre a ne trezi, spre a acţiona cu mai multă fermitate în raport cu viaţa noastră proprie şi cu valorile pe care ar trebui să le apărăm. Acest eveniment va fi o lecţie. Este o lecţie!”, a declarat Înalt Prea Sfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Procente pe judeţe

La închiderea ediţiei, prezenţa vot era de 15,21%. La orele amiezii, cele mai mari prezenţe la vot se înregistrau în judeţele Dâmboviţa (17%), Bihor (15,99%), Suceava (15,59%), Olt (14,68%). Cele mai slabe prezenţe la vot au fost în judeţele Covasna (4,97%), Harghita (6,19%), Satu Mare (8,23%), Sibiu (8,84%). În Capitală, până duminică la ora 13.00, şi-au exprimat votul puţin peste 10% dintre alegători.