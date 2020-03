Alan Merrill, compozitorul celebrului cântec „I Love Rock and Roll”, a murit din cauza COVID-19

Alan Merrill, compozitorul cântecului „I Love Rock and Roll”, devenit hit după ce a fost interpretat de Joan Jett, a murit la vârsta de 69 de ani, duminică, într-un spital din New York, din cauza complicaţiilor provocate de COVID-19, transmite Associated Press.

Laura Merrill, fiica acestuia, spune că, iniţial, tatăl ei a crezut că este vorba despre o răceală, potrivit Associated Press.

Piesa "I Love Rock and Roll" devenea celebră în 1981, în interpretarea artistei rock Joan Jett. Alan Merrill a compus cântecul pentru trupa sa Arrows şi l-a înregistrat în 1975.

"Şi acum îmi amintesc momentul în care i-am auzit pe Arrows la televizor, în Londra, şi când m-am simţit spulberată de piesa care îmi suna a hit. Cu adâncă recunoştinţă şi tristeţe, îi urez drum bun pe lumea cealaltă", a scris Joan Jett pe Twitter.

Merrill s-a născut în New York şi a crescut în Elveţia, Los Angeles şi Japonia, înainte de a-şi începe cariera muzicală în oraşul natal. Merrill a fost cântăreţ, compozitor şi instrumentist.

La auzul veştii despre decesul lui Merrill, care a cântat în trupa sa mulţi ani, rockerul Meat Loaf le-a cerut fanilor pe Facebook să cânte tare "I Love Rock 'N' Roll".

New York este unul dintre oraşele americane cele mai afectate de pandemie. În SUA au fost înregistrate peste 142.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus şi mai mult de 2.400 de decese.

Sursa: Mediafax