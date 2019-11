Alegeri prezidențiale 2019. Dosar penal pentru violarea confidenţialităţii votului, în comuna Ciobanu, în Constanța

Victor Stroe

Primarul comunei Ciobanu, din judeţul Constanţa, Tudorel Gurgu, a fost implicat într-un incident electoral, duminică, după ce a fost reclamat că ar fi îndrumat un cetăţean cum să-şi exprime opţiunea, după ce l-a însoţit în cabina de votare, informează Inspectoratul Poliţiei Judeţene (IPJ) Constanţa.



Potrivit sursei citate, duminică, în jurul orei 11.15, lucrătorii Poliţiei Oraşului Hârşova au fost sesizaţi de către un membru al Secţiei de votare nr. 391, din cadrul Liceului Tehnologic Ciobanu, cu privire la faptul că primarul localităţii Ciobanu, Tudorel Gurgu, ar fi însoţit un bărbat de 73 de ani, imobilizat în scaun cu rotile, şi ar fi intrat cu acesta până la cabina de votare unde, profitând de perdeaua întredeschisă, ar fi observat procesul de votare şi l-ar fi îndrumat cum să voteze.



'În această cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violarea confidenţialităţii votului' - se arată în comunicatul de presă al IPJ Constanţa.



Menţionăm că şi în primul tur electoral, pe numele primarului comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu, a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de coruperea alegătorilor, după ce a fost reclamat că a staţionat, împreună cu un grup de persoane, în faţa secţiei de votare, salutând şi îndrumând localnicii la vot, conform plângerii înregistrată la IPJ.

AGERPRES