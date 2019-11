Alegeri prezidențiale 2019. Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi: Am votat pentru o Românie demnă în Europa

Foto: Facebook / Marius Budai

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat, duminică, la ieşirea de la urne că a votat "pentru o Românie demnă în Europa şi egală cu celelalte ţări".



"Am votat pentru o România e tuturor cetăţenilor români, nu doar a celor care au votat sau votează pentru un anumit candidat, am votat pentru o Românie în care să nu mi se spună din nou să strângem cureaua, am votat pentru o Românie demnă în Europa şi egală cu celelalte ţări, am votat din Inimă pentru România", a afirmat Budăi, care a votat la şcoala din localitatea Curteşti.



Acesta susţine că, indiferent de votul de duminică, "PSD merge înainte".



"Poporul este suveran, românul este suveran, cetăţeanul este suveran. PSD merge înainte. PSD este în creştere. Eu cred că datele arată bine", a adăugat fostul ministru al Muncii.

AGERPRES