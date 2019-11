Alegeri prezidențiale 2019. Ministrul Mediului, Costel Alexe: Cea mai puternică armă într-o democraţie este votul

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a declarat duminică, la ieşirea din cabina de vot, că îşi doreşte ca astăzi, în cel de-al doilea tur de scrutin, ieşenii să iasă câţi mai mulţi la vot pentru a arăta cum poate fi o Românie normală.



"Este un vot pentru Preşedinţie. Am votat astăzi pentru că este timpul Iaşiului. Am votat pentru că în atâţia ani de la Revoluţie în care judeţele Moldovei au fost vitregite de investiţii şi atenţia Bucureştiului. Cred că Iaşiul, Moldova, vor vota cu un preşedinte care îşi doreşte ca o ţară să aibă autostrăzi, spitale regionale, lucrări mari în infrastructura rutieră şi feroviară. Azi cred că vom reuşi să micşorăm în următorii 5 ani această distanţă între vestul şi estul ţării. Am votat convins fiind că vom trece în perioada următoare dincolo de hegemonia unor lideri toxici care au izolat în mod intenţionat Iaşiul şi Moldova şi să dăm speranţă acestei lumi", a declarat liderul PNL Iaşi, Costel Alexe, ministrul Mediului.



Liberalul a spus totodată că "un preşedinte şi un guvern liberal vor reuşi să facă tot ceea ce nu au reuşit ani la rând să facă cei care ne-au condus timp de 30 de ani".



"Fac un apel la toţi ieşenii, la toţi moldovenii care au îngheţat în frig, în condiţii vitrege în aceşti trei ani să iasă la vot, pentru că cea mai puternică armă într-o democraţie este votul şi vreau să cred că astăzi o vom folosi din plin. Îi îndemn pe toţi ieşenii, pe toţi cei care sunt în municipiul nostru, fie că sunt sau nu născuţi în judeţ, să iasă la vot, pentru că doar printr-o prezenţă mare reuşim să dăm o mare şansă judeţului nostru. Am ferma convingere că un preşedinte care ne conduce cu succes în Europa sau în lume va reuşi să facă cu un guvern liberal tot ceea ce nu au reuşit ani la rând să facă cei care ne-au condus timp de 30 de ani. Îmi doresc pentru judeţul nostru ca în aceşti cinci ani să renască", a declarat ministrul Costel Alexe.

AGERPRES