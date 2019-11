Alegeri prezidențiale 2019. Violeta Alexandru: Am votat cu convingerea că România poate fi pusă pe un făgaş normal

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat că a votat cu convingerea că România poate fi pusă pe un făgaş normal şi cu încredere că alegătorii fac diferenţa între "o Românie a oamenilor serioşi şi o ţară în care se minte".



"Am votat cu convingerea că România poate fi pusă pe un făgaş normal, am votat cu încredere că alegătorii fac diferenţa între o Românie a oamenilor cinstiţi, a oamenilor care îşi văd de treabă, a oamenilor serioşi şi o Românie în care se minte şi care nu se îndreaptă spre dezvoltare. Eu am votat cu încredere că putem aplica o lecţie de autentic civism, în sensul luptei pe care o ducem pentru corectitudine, pentru un făgaş normal în această ţară. Suntem la 30 de ani de la Revoluţie. Este momentul în care putem definitiva proiectul de modernizare a României şi, mai departe, acest lucru va duce la un proiect de civilizare", a afirmat Violeta Alexandru, care a votat duminică la Liceul "Alexandru Vlahuţă".



Ea le-a mulţumit românilor din diaspora, care, prin votul lor, "au transmis o lecţie de civism autentică".



"Şi Bucureştiul va fi la înălţime. Şi alegătorii din ţară au înţeles acest mesaj şi vor participa la vot, pentru că îşi doresc o Românie civilizată. Sunt convinsă că tinerii din Bucureşti vor ieşi în următoarele ore la vot şi vor arăta care este forţa votului, pentru a transforma Capitala într-un oraş civilizat", a adăugat Violeta Alexandru.

AGERPRES