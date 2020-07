Alertă în Prahova. O comună intră în carantină. 15 din cei 2800 de locuitori au fost depistați pozitivi la testul COVID

Lucian Alecu

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a adoptat hotărârea prin care comuna Gornet (Cuib) va intra în carantină, anunță presa locală.

Decizia urmează să fie aprobată prin ordinul secretarului de stat în MAI, Raed Arafat.

Această măsura a fost luată după ce DSP a anunțat că 15 din cei 2800 de locuitori au fost depistați pozitivi la testul COVID.

În schhimb, primarul comunei contestă datele DSP și susține că doar 7 locuitori ar fi pozitivi, nu 15!

„Cei de la DSP au transmis, astăzi, o lista cu 15 persoanele care au Covid, dar din acest total, după confruntarea datelor, am constatat că 8 persoane au testul negativ, iar o altă persoană are, într-adevăr buletin de Gornet, dar locuiește în Ploiești. Sunt de fapt manipulări. Va fi o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pe această temă, iar în aceasta seara am convocat consiliului local tot pe aceasta temă”, a declarat pentru Observatorulph.ro Nicolae Negoițescu, primarul localității Gornet.

Potrivit noii legislații, o localitate poate intra în carantină dacă se înregistrează trei cazuri COVID la mia de locuitori.

https://www.observatorulph.ro/