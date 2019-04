Alertă la Botoşani! O adolescentă de 16 ani, internată în spital cu suspiciune de meningită meningococică

O adolescentă în vârstă de 16 ani a fost internată, vineri, pe Secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani, cu suspiciune că ar fi contactat meningita meningococică, a declarat, epidemiologul şef al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) a judeţului Botoşani, medicul Irina Alecu.



Potrivit acesteia, minora are domiciliul în străinătate şi se afla în vizită în judeţul Botoşani. Oficialul DSP susţine că, în acest context, "nu se pune problema unui focar local".



"Avem o suspiciune în investigaţie, care nu face parte dintr-o comunitate locală. Este o persoană venită în vizită şi este în investigaţie. Este cetăţean român, dar nu este rezident în România, aşa că nu se pune problema unui focar local. Au fost identificaţi toţi contacţii, s-au luat toate măsurile necesare", a afirmat Alecu.



Potrivit medicilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati, adolescenta, care vine din Italia, se află sub un tratament cu antibiotice şi răspunde corespunzător la acesta.



Cazul de la Botoşani a apărut după ce săptămâna trecută o elevă de 18 ani de la Colegiul Naţional 'Gheorghe Lazăr' din Bucureşti a decedat ca urmare a contactării meningitei meningococice.



Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Botoşani, că nu este cazul ca populaţia să intre în panică după cazul de meningită meningococică soldat cu decesul elevei de la Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" din Bucureşti, subliniind că există de la două până la cinci cazuri pe an din acest tip de meningită. AGERPRES