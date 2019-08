Alexandru Cumpănașu: „Are legătură cu acest caz, băi cretinilor?!”

Captura Antena 3

Alexandru Cumpănașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, este unchiul Alexandrei, fata dispărută în Caracal.

În tot acest timp cât a ieșit pe post pentru a cere dreptate pentru Alexandra, Cumpănașu a fost acuzat ba că este cu PSD, ba că este cu alt partid, ba că vrea să candideze la prezidențiale. Pe Facebook, au fost distribuite imagini în care apare, de exemplu, cu Viorica Dăncilă sau cu Ana Birchall, dar și cu alți politicieni. Invitat duminică seară la B1 TV, Alexandru Cumpănașu a explicat că dat fiind faptul că este în fruntea unei organizații importante este normal să discute cu politicienii.

”Se chinuie unii să spună că sunt cu PSD. Totuși... am cerut demisia ministrului de Interne, era de la PSD etc. (...) Cât de ticălos să fii să iei niște poze cu mine și cu Ana Birchall de la niște recepții de la ambasade și să spui: ia uite, bă, PSD-istule unde era! Băi nemernicilor, vreți să vă pun și poza cu Orban de la aceeași recepție de la Ambasada Israelului? Echilibrează situația? Are legătură cu acest caz, băi cretinilor?!”, a spus Alexandru Cumpănașu la B1 TV.

”Asta fac eu ca președinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, lucrez cu toată lumea ca să schimb ceva în țara asta! Ne-am întâlnit cu politicieni și de la PSD, și de la PNL, și de PMP și de unde mai vreți. M-am văzut recent și cu Eugen Tomac. Nătărăilor, dacă mai vreți să intoxicați poporul, vă dau eu poze oficiale cu ce politicieni vreți!”, a mai spus Alexandru Cumpănașu.

Cât despre faptul că unele persoane au zis că Alexandru Cumpănașu nu vrea ca oamenii să iasă la protest pe 10 august, unchiul Alexandrei a ținut să lămurească și acest aspect:

”Nu am zis să nu iasă oamenii în stradă! Este dreptul lor să protesteze! Am zis doar un lucru: să nu folosească figura Alexandrei și acest caz să nu ia o turnură politică. Să protesteze pentru ce vor!”.