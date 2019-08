Alexandru Cumpănaşu face public raportul integral cu privire la lipsa de intervenție a autorităților pentru salvarea Alexandrei

Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceşanu, fata ucisă la Caracal, a publicat pe pagina sa de Facebook raportul integral cu privire la lipsa de intervenție a autorităților pentru salvarea fetei.

Cumpănașu susține că este presat să renunțe la apariții publice.

„Dragi prieteni, dinspre toate zonele de putere ale statului sunt presat sa renunt la aparitii publice si dezvaluiri a neputintei unor institutii in a apara viata copiilor nostri!. Cel putin in judetul Olt. Ieri, 2 politicieni de la partide adverse au cerut public sa nu mi se mai permita sa vorbesc public. Am verificat cu conducerea celor doua partide importante si niciunul nu a avut (spun ei) acordul conducerii partidelor. Devine totusi dubios ca 2 reprezentanti ai celor mai mari partide din Romania au cerut asa ceva. Oare de ce? Dvs ce credeti? Considerati ca trebuie continuata aceasta lupta pt adevar si pt copii nostri care aproape m-a secatuit fizic si psihic? Si aproape mi a distrus viata familiala?

P.S.: Atasez raportul integral preliminar al unei institutii publice cu privire la cercetarea din primele zile cu privire la (lipsa) de interventie a autoritatilor pt salvarea Alexandrei”, a scris Alexandru Cumpănașu, joi, pe pagina sa de Facebook.

Antena3