Alexandru Cumpănaşu spune că a făcut plângere tuturor parlamentarilor

Alexandru Cumpănașu a declarat la Antena 3 că a făcut plângere tuturor parlamentarilor pentru a nu fi acuzat că arată cu degetul doar spre unii dintre ei.

„Dacă dânșii nu vorbesc din proprie inițiativă despre ce se întâmplă în județul ăla poate vor vorbi la Parchet. Am făcut plângere tuturor parlamentarilor tocmai pentru a nu mi se aduce acuze că mă gândesc doar la unul sau la doi dintre ei. În ceea ce privește județul Olt, el este împărțit în zone de influență. Acolo, anumite instituții lucrează doar cu anumite firme care, la rândul lor, au proprietari dubioși care au diverse alte afaceri ilegale. Putem să ne referim și la trafic de droguri, trafic de organe. Am făcut această plângere pentru că am indicii în acest sens, n-am putut să acuz pe cineva în mod direct”, a declarat unchiul Alexandrei pentru Antena 3.

„În cazul unora dintre ei rămâne ca Parchetul să infirme sau confirme, unele persoane sunt bine înrădăcinate cu aceste rețele de crimă organizată. Pentru mine este uluitor să descopăr ce se întâmplă în județul ăla. Cred că audierea DIICOT, care se va produce în zilele următoare, va scoate foarte multe lucruri la iveală” a adăugat Alexandru Cumpănașu.

„Din discuția cu domnul Procuror General am înțeles că există piste care țin și de rețeaua de trafic de carne vie pe care le urmăresc anchetatorii. Dar până acum nu s-a făcut, am dat eu foarte multe piste”.