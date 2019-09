Alpinistul Horia Colibăşanu - distins de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler

Alpinistul Horia Colibăşanu a fost distins, joi, la Palatul Cotroceni, cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler, "în semn de înaltă apreciere şi recunoaştere pentru performanţa obţinută în munţii Himalaya, precum şi pentru determinarea, pasiunea şi perseverenţa cu care şi-a desăvârşit poziţia de alpinist ultraperformant".



"Vă felicit pentru ambiţia şi perseverenţa pentru care aţi reuşit", a spus Klaus Iohannis, care a definit activitatea acestuia ca o "lecţie preţioasă de ambiţie, pasiune, forţă şi dăruire, de seriozitate şi perseverenţă".



"Românii au în dumneavoastră un model. Aţi învins limitele şi aţi demonstrat că nimic nu este imposibil când munceşti constant pentru un vis", a spus Iohannis.



Totodată, şeful statului a mărturisit că una dintre cele mai frumoase imagini pentru el este "tricolorul fluturând pe Everest". "Acolo, pe acoperişul lumii, într-o dimineaţă glacială de mai, aţi scris istorie pentru şi despre România", a afirmat Iohannis.



Preşedintele a amintit că pe 14 septembrie va fi sărbătorită Ziua Muntelui. "Ne vom aduce aminte de problemele din zonele montane, dar şi de potenţialul uimitor al acelor locuri. Vă îndemn pe toţi să protejăm şi să respectăm mediul înconjurător", a spus preşedintele şi i-a amintit alpinistului că "tinerele generaţii au nevoie de puterea exemplului".



La rândul său, Colibăşanu şi-a amintit de mesajul primit de la Iohannis, în urmă cu doi ani.



"Am fost mişcat acum doi ani când în tabăra de bază am primit un e-mail din partea domnului preşedinte. În acel e-mail eram felicitat pentru ascensiune şi echipa rusă din jurul meu a auzit când, fără să îmi dau seama, am spus 'Mi-a scris preşedintele'. Toţi au întrebat 'Cine, preşedintele Federaţiei de Alpinism?'. 'Nu, preşedintele ţării mele'", a mărturisit alpinistul.



El a vorbit despre copiii care sunt inspiraţi de "idealurile" alpinismului. "Cred că pentru copii merită să sacrificăm lucruri, uneori pentru alpinişti chiar şi viaţa, pentru a-i duce într-o lume mai bună şi într-o Românie care să fie aşa cum ne-o dorim cu toţii", a spus Colibăşanu.



***



Horia Colibăşanu este sportiv de performanţă, alpinist de mare altitudine, având în prezent în palmares ascensiuni de succes pe vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume.



Munţii pe care a urcat până acum Colibăşanu sunt: K2 (8.611m), Manaslu (8.163m), Dhaulagiri (8.167m), Shishapangma (8.027m), Annapurna (8.091m), Makalu (8.463m), Lhotse (8.516m), Everest (8.848m).



În expediţiile sale, a făcut echipă cu parteneri din diferite ţări, printre care Slovacia, Rusia, Spania şi Polonia.



Horia Colibăşanu este singurul alpinist român care a primit distincţia "Spirit of Mountaineering", din partea British Alpine Club - primul şi cel mai prestigios club montan din lume.

AGERPRES