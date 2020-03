Alte patru decese în România. În total, au murit 22 de persoane

Captura Antena 3

Patru noi decese provocate de coronavirus au fost confirmate joi seara pe teritoriul României, bilanțul acestora urcând la 22.

Este vorba despre:

19. Bărbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializă, internat inițial la Spitalul de Urgență București Floreasca, transferat în data de 23.03.2020, atunci când a fost confirmat pozitiv cu noul corinavirus la Spitalul de Boli Infecțioase V. Babeș - ATI

20. Bărbat, 49 ani, din judetul Timiș, neinternat. S- a prezentat în data de 20.03.2020 la UPU a Spitalului Județean de Urgență Timișoara unde a fost diagnosticat cu Pneumonie acută (clinc si radiologic). I s- a recomandat consult de specialitate la spitalul de boli infecțioase. Conform pacientului , acesta nu a călătorit în străinătate și nici nu a fost contact al unei persoane pozitive. În 21.03.2020 s-a prezentat si la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, neinternat diagnosticat cu Pneumonie acuta. În 24.03.2020, stare deteriorată solicită ambulanță, i se recoltează proba de exudat pentru COVID si este lăsat la domiciliu. Confirmat pe data de 26.03.2020, decedat în aceeași dată. Pacientul avea boli cronice preexistente ( poliartrită reumatoidă și hipertensiune arterială)

21. Femeie, 70 ani, din judetul Neamt, internată în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamt-Nefrologie pentru hemodializă. Stare agravată din 25.03.2020, cand se suspecteaza infecție cu coronavirus și se recoltează proba. Deces in 25.03.2020. Confirmat pozitiv în data de 26.03.2020

22. Bărbat, 45 ani, din judetul Arad, confirmat în data 25.03.2020, decedat in 25.03.2020 in ambulanta in timpul transferului in Spitalul BI V. Babes Timisoara.