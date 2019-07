Ambasada SUA înaintea finalei Halep - Williams: Le iubim pe amândouă

Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti a postat, sâmbătă, pe un site de socializare, un mesaj înaintea finalei de la Wimbledon dintre Simona Halep şi Serena Williams în care menţionează că ambele jucătoare sunt la fel de iubite, iar lucrul cel mai important în meciul de astăzi va fi "frumuseţea tenisului".



"Lângă ele suntem şi noi, aşteptând cu nerăbdare finala de azi, de la Wimbledon. Le iubim pe amândouă, aşa că azi nu ţinem cu nimeni, doar ne bucurăm de frumuseţea tenisului. Hai, România! Go USA!", precizează Ambasada SUA la Bucureşti pe contul oficial de Facebook.



Jucătoarea română de tenis Simona Halep (nr. 7 WTA) va juca, sâmbătă, finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon cu americanca Serena Williams, locul 10 WTA şi favorită nr. 11.



Serena Williams (37 de ani) o va întâlni pentru a 11-a oară pe Simona Halep (27 ani, 7 WTA, cap de serie nr. 7), americanca obţinând până acum nouă victorii. Singurul succes al Simonei Halep, unul categoric, cu 6-0, 6-2, rămâne cel din 2014, de la Turneul Campioanelor.



Williams a câştigat de şapte ori până acum trofeul la Wimbledon, în 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 şi 2016, de trei ori pierzând în finală: 2004, 2008 şi 2018.



Cele două jucătoare s-au întâlnit ultima oară anul acesta, în optimi, la Australian Open, Williams câştigând cu 6-1, 4-6, 6-4.



Dacă va câştiga turneul, Serena Williams va intra în posesia celui de-al 24-lea titlu de Grand Slam, egalând recordul australiencei Margaret Court.



La rândui ei, Simona Halep s-a calificat în premieră în finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, joi, după ce a învins-o în penultimul act pe ucraineanca Elina Svitolina cu 6-1, 6-3.



Halep (27 ani) va disputa prima sa finală la All England Club, după ce în 2014 juca semifinala.



Simona Halep este al doilea reprezentant al României care joacă finala la Wimbledon, după Ilie Năstase, care a pierdut finalele din 1972 şi 1976.



Pentru Halep este a cincea finală de Mare Şlem din carieră, după cele din 2018 la Australian Open, 2014, 2017 şi 2018 (campioană) la Roland Garros. Doar la US Open românca nu a apucat să joace cu trofeul pe masă, având o semifinală în 2015.

