Ambasadorul Andrew Noble: Lucrăm pentru un nou parteneriat strategic între Marea Britanie şi România

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Andrew Noble, a anunţat marţi că se lucrează la realizarea unui nou parteneriat strategic între ţara sa şi România, precizând că cel actual trebuie să fie "îmbunătăţit şi modernizat".



"Lucrăm împreună cu Guvernul român pentru un nou parteneriat strategic între Marea Britanie şi România. Avem deja un parteneriat, dar trebuie să fie îmbunătăţit şi modernizat pentru preocupările de astăzi. Avem nevoie de un parteneriat strategic care răspunde la provocările mai ales dintr-o Europă nouă şi mă refer, sigur, la chestiunea Brexit, care va fi foarte importantă nu numai în această perioadă de negocieri, (...) la Bruxelles. Europa are multe preocupări în ceea ce priveşte securitatea şi prosperitatea sa şi Brexit nu poate fi un eveniment care are un efect negativ asupra intereselor româneşti, britanice, nici europene. (...) Eu am ca sarcină principală să discut cu Guvernul român care vor fi detaliile cele mai potrivite pentru noua relaţie ce va exista între România şi Marea Britanie în cadrul Europei", a declarat Andrew Noble, în prima sa conferinţă de presă de la preluarea mandatului de ambasador al Marii Britanii la Bucureşti.



Totodată, el a precizat că românii din Marea Britanie nu au motiv să fie îngrijoraţi de Brexit.



"Nu cred că au motiv să fie îngrijoraţi, dar (...) înţeleg reacţia umană pe care o au. Guvernul britanic a fost foarte clar şi negocierile despre poziţia cetăţenilor români din Marea Britanie au fost foarte bune. (...) Înţeleg de ce au o nervozitate, au şi mulţi britanici", a spus Andrew Noble, precizând că are încredere că situaţia se va regla "foarte satisfăcător" în privinţa acestui "proces complicat" reprezentat de Brexit.



Ambasadorul a făcut referire şi la faptul că anul viitor ţara noastră va prelua preşedinţia Consiliului UE, "un eveniment deosebit pentru dezvoltarea politică şi socială a României".



"Trăim şi o perioadă în care relaţiile bilaterale cresc impresionant şi mă refer nu numai la economie, ci şi la cooperare în ceea ce priveşte securitatea (...) şi viaţa împreună (...) şi aş dori să mă refer la eroul din Londra, un cetăţean român care a salvat vieţile londonezilor în timpul atacului terorist (...) de anul trecut", a arătat Andrew Noble.



Diplomatul britanic a subliniat că în mandatul său va avea în vedere cooperarea în toate domeniile. "Toată gama relaţiilor este prioritatea mea, poziţia cetăţenilor, schimburile economice, cooperarea militară şi mă duc mâine (miercuri - n.r.) la 'Mihail Kogălniceanu'. (...) Lupta împotriva crimei organizate este o prioritate enormă", a mai spus ambasadorul.



El a vorbit şi despre prima sa vizită în România. "Am stat deja trei ani la Bucureşti, din 1983 până în 1986. (...) Am fost în România socialistă şi aceasta este o ţară diferită. (...) Chiar dacă au fost ani grei pentru români, dar şi pentru diplomaţii străini la Bucureşti, am creat (...) o legătură adâncă cu România. (...) Este pentru mine o onoare şi un privilegiu să reprezint Regina mea, Guvernul meu şi poporul britanic în România", a punctat Andrew Noble.



Oficialul britanic a menţionat că a învăţat limba română în tinereţe şi şi-a perfecţionat-o la Londra şi la Iaşi, înainte de preluarea oficială a mandatului de ambasador în România.



Andrew Noble a afirmat că familia sa este foarte bucuroasă că a venit pentru prima dată în România, precizând că şi prietenii săi doresc să viziteze ţara noastră.



"Am fost mai înainte în Germania, în Africa de Sud, în Grecia, dar niciodată nu am avut atât de mulţi prieteni care vor să vină (...) să ne vadă. (...) Vor să vină să vadă ce este această ţară. (...) În trecut, oamenii au cunoscut (...) Dracula şi Castelul Bran, acum relaţia este mai inteligentă, acum britanicii vorbesc despre Sighişoara şi Vlad Ţepeş", a declarat ambasadorul.



De asemenea, el a precizat că familia sa a adoptat şi un urs din rezervaţia de la Zărneşti.



Ambasadorul Andrew Noble şi-a depus copiile scrisorilor de acreditare la Ministerul Afacerilor Externe, urmând să prezinte documentele originale în faţa preşedintelui Klaus Iohannis în perioada următoare, potrivit Ambasadei britanice la Bucureşti. AGERPRES