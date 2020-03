Ambasadorul României în Franța anunță măsuri speciale pentru românii din această țară

Ca urmare a creșterii numărului persoanelor infectate cu coronavirus în Franța, Ambasada României la Paris a pus la dispoziție o linie telefonică specială și recomandă folosirea conturilor de socializare ale instituției pentru preluarea informațiilor veridice.

Consulatele României din Paris, Lyon, Strasbourg și Marsilia vor lucra numai pentru rezolvarea situațiilor de urgență, după cum a anunțat ambasadorul României în Franța, Luca Niculescu.

Acesta atenționează românii din Franța care vor să se întoarcă în România că aceștia vor sta în carantină două săptămâni.

Numărul de telefon al Ambasadei pentru situații de urgență este 0033679118149.

”Dragi români din Franța,

Aș vrea, pentru început, să vă spun că sunt alături de voi în aceste momente dificile. Ca și voi, trăiesc în Franța și urmăresc zi de zi informațiile și măsurile luate de autoritățile de aici. După cum ați văzut în acest week-end, guvernul francez a adoptat o serie de noi decizii pentru a limita propagarea epidemiei de coronavirus. În afară de închiderea restaurantelor, cafenelelor, cinematografelor etc, premierul Edouard Philippe recomandă insistent limitarea deplasărilor, evitarea întâlnirilor, chiar și a celor amicale sau familiale și ieșirea din casa doar în cazul în care este indispensabil.

Evoluția rapidă a situației, dorința de a vă proteja în fața riscului de îmbolnăvire , deciziile și recomandările guvernului francez au un impact și asupra activității noastre. Astfel, începând de mâine, 17 martie, consulatele României din Paris, Lyon, Strasbourg și Marsilia vor lucra numai pentru rezolvarea situațiilor de urgență. Toate programările din perioada următoare vor fi amânate, iar cei care aveți programări veți fi anunțați prin telefon sau prin mail în legătură cu acest lucru. Colegii mei din serviciile consulare sunt la dispoziția dumneavoastră pentru asistența consulară în situații speciale sau acte cu caracter urgent, determinate de necesitați deosebite (accidente, acte solicitate de autoritățile locale în contextul pandemiei, decese). Subliniez că aceasta măsură este excepțională și are un caracter temporar. Ne dorim să reluăm activitatea normală cât mai curând posibil însă avem toți nevoie ca, în aceasta perioadă, să acționăm preventiv pentru a reduce numarul îmbolnăvirilor.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am creat o linie telefonică specială, la ambasada României, la care puteți suna daca aveți întrebări legate de noua situație. Numărul este 0033679118149 și aici vă va răspunde întotdeauna o colega sau un coleg. Pentru cei care doresc să se întoarcă în România, e important de știut că veți sta în autoizolare timp de doua săptămâni la întoarcerea în țară. Această măsură a fost luată de autoritățile române pentru toți cei care vin din țări în care sunt mai mult de 500 de cazuri confirmate. Este important să o respectați, pentru că ține de responsabilitatea fiecăruia dintre noi să nu îi expunem pe ceilalți riscului de îmbolnăvire. Iar recomandarea mea este să amânați călătoria, daca nu este indispensabilă.

Dragii mei, urmează zile și săptămâni complicate în care este important să ne informăm corect, din surse oficiale. Va rog călduros sa urmăriti pagina de FB, contul de Twitter si site-ul ambasadei, unde difuzăm numai informatii verificate. Este, de asemenea, necesar să respectăm deciziile și recomandările autorităților, atât ale celor franceze, cât și ale celor române.

Am avut de curând o discuție cu Președinte Klaus Iohannis. Mesajul său este unul de solidaritate și de încurajare pentru toți românii din Franța. Vă cunoaște, v-a întâlnit în mai multe rânduri, știe că sunteți o comunitate mare, o comunitate importantă, o comunitate bine integrată și este alaturi de noi în aceasta încercare dificilă.

În ceea ce mă privește, am un gând special pentru cei care sunt în prima linie : e vorba despre medicii români, asistente, infirmiere, despre tot personalul care lucrează în spitale și clinici. Sunt multi aici, in Hexagon. Ca și voi, am avut ocazia să îi întâlnesc, să discut cu ei, să fiu îngrijit de ei. În zilele și săptămânile care urmează, vom avea și mai mult nevoie de ei. Iar ei au nevoie de toată susținerea, intelegerea si căldura noastră. Să le oferim”, este mesajul ambasadorului României în Franța.