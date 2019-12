Ana Birchall, atac la adresa lui Radu Mazăre: Nu i-au plăcut carele alegorice ce l-au adus de pe plaja din Madagascar

Ana Birchall continuă atacurile la adresa lui Radu Mazăre. Birchall susține că omenește îi înțelege perioada grea, dar ca ministru al Justiției era obligată să trimită ”carele alegorice” să-l aducă ”pe salvamar” din Madagascar, transmite Antena 3.

”Apropos de recentul atac la adresa mea, legat de extrădarea lui Radu Mazăre, am citit în presă un titlu care suna cam așa: "Radu Mazăre încearcă pe toate căile să scape de pușcărie". Ce să spun, ca om, eu pot să înțeleg aceste încercări ale dumnealui, sunt sigură că pușcăria nu-i oferă nici pe departe condițiile cu care a fost obișnuit. Ca om de justiție însă, eu am o datorie de care am ținut seamă în permanență: aplicarea și domnia legii, respectul față de lege!

De aceea mă simt datoare să reamintesc că, în ce privește extrădarea lui Radu Mazăre, atât eu cât și Ministerul Justiției din România ne-am îndeplinit obligația legală în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală. Cadrul legal internațional aplicabil este următorul: - Convenția Națiunilor Unite împotriva Criminalității Transnaționale Organizate, semnată la Palermo în anul 2000, ratificată prin Legea nr. 565/2002; - Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției, semnată la Merrida în anul 2003, ratificată prin Legea nr. 365/2004. Cadrul legal intern este reprezentat de Titlul II din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu dispozițiile Codului de procedură penală al României. Dispozițiile legale și timpii procedurali în soluționarea cererii de extrădare au fost cei guvernați de legislația statului solicitat, respectiv, în această cauză de Republica Madagascar.

Ca să mai punem puțină sare pe aridele, dar atât de necesarele considerații juridice de mai sus, probabil că „salvamarului Mazăre”, celebru în România pentru aparițiile sale pitorești pe scenă, costumat în diverse personaje, nu i-au plăcut foarte tare “carele alegorice” cu care a fost adus la București de pe tărâmurile malgașe...”, scrie Ana Birchall.