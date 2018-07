Ana Birchall: Valorile promovate de SUA sunt un reper pentru evoluţia democraţiei din România

Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, a transmis miercuri un mesaj cu prilejul Zilei Naţionale a SUA, în care afirmă că valorile promovate de Statele Unite ale Americii şi de poporul american constituie "un reper pentru evoluţia democraţiei din România".



"Astăzi, cetăţenii americani de pretutindeni sărbătoresc Ziua Naţională a Statelor Unite ale Americii, eveniment care marchează, în acest an, împlinirea a 242 de ani de la adoptarea Declaraţiei de Independenţă din 1776, un text ale cărui idei sunt universal valabile şi la fel de actuale pentru orice stat democratic. Pentru România, Statele Unite ale Americii sunt cel mai important partener strategic, fiind singura relaţie bilaterală cu statutul de pilon de politică externă, o recunoaştere a rolului crucial al SUA în asigurarea securităţii şi modernizării României", a scris Ana Birchall pe Facebook.



Ea a precizat că a avut şansa să cunoască spiritul american şi valorile democratice care îl definesc.



"Personal, am avut şansa să îmi petrec câţiva ani din viaţă în Statele Unite ale Americii, unde am studiat la Yale Law School şi mi-am început cariera în avocatură, fiind alături de poporul american, atât în momente fericite, cât şi în momente mai dureroase din istoria Statelor Unite ale Americii. În toată această perioadă, am avut şansa să cunosc spiritul american şi valorile democratice care îl definesc şi care străbat istoria Statelor Unite", a afirmat Birchall.



Totodată, ea a precizat că valorile promovate de SUA constituie un exemplu de ataşament faţă de libertate şi democraţie.



"Astăzi, valorile promovate de Statele Unite ale Americii şi de poporul american constituie un exemplu de ataşament faţă de libertate şi democraţie, un model pentru civilizaţia occidentală şi pentru întreaga lume şi un reper pentru evoluţia democraţiei din România. La mulţi ani, Statele Unite ale Americii! Happy 4th of July!", a mai spus Birchall. AGERPRES